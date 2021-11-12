"Наследник" Ломаченко назвал имена своих кумиров

Об этом сообщает XSport.



19-летний Захареев, ставший самым молодым чемпионом мира в истории украинского бокса, рассказал, кем вдохновлялся в детстве.



"Мы к этому стремились с малого возраста, как только начинали мы заниматься. Тренер показывал нам бои, мотивировал нас. Смотрели как Рой Джонс боксирует, Тайсон. Также и наших звезд: Усика, Ломаченко. На них смотрели, на них равнялись. Хотели достичь таких же высот", - рассказал украинец.

Юрий Захареев является воспитанником школы бокса Белгород-Днестровского. В этом городе в Одесской области живет и тренируется двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов в трех весовых категориях Василий Ломаченко.