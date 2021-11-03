"Наследник" Ломаченко гарантировал Украине медаль ЧМ по боксу

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

В четвертьфинале в весовой категории до 71 кг Юрий Захареев раздельным решением судей победил Асланбека Шимбергенова из Казахстана - 3:2.

19-летний боксер вышел в полуфинал и гарантировал Украине медаль чемпионата мира. Для нашей сборной она будет единственной на турнире - остальные украинские боксеры выбыли на предыдущих стадиях соревнований в Белграде.

4 ноября в полуфинале Юрий Захареев встретится с представителем Азербайджана Сарханом Алиевым.

Юрий Захареев является воспитанником школы бокса Белгород-Днестровского. В этом городе в Одесской области живет и тренируется двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов в трех весовых категориях Василий Ломаченко.