"Наследник" Ломаченко гарантировал Украине медаль ЧМ по боксу
Юрий Захареев обеспечил Украине как минимум бронзовую медаль чемпионата мира по боксу среди любителей в Сербии
Об этом сообщает Федерация бокса Украины.
В четвертьфинале в весовой категории до 71 кг Юрий Захареев раздельным решением судей победил Асланбека Шимбергенова из Казахстана - 3:2.
19-летний боксер вышел в полуфинал и гарантировал Украине медаль чемпионата мира. Для нашей сборной она будет единственной на турнире - остальные украинские боксеры выбыли на предыдущих стадиях соревнований в Белграде.
4 ноября в полуфинале Юрий Захареев встретится с представителем Азербайджана Сарханом Алиевым.
Юрий Захареев является воспитанником школы бокса Белгород-Днестровского. В этом городе в Одесской области живет и тренируется двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов в трех весовых категориях Василий Ломаченко.
- Напомним, 30 сентября серебряный медалист Олимпиады в Токио украинец Александр Хижняк был признан лучшим боксером мира в 2021 году.
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