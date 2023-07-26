Об этом сообщает Центр противодействия коррупции .

"Судьи удовлетворили ходатайство САП и продлили Насирову срок содержания под стражей до 23 сентября 2023 года с альтернативой залога в размере 261 млн грн", - говорится в заявлении.

Решение приняли судьи Маркиян Галабалла, Виталий Крикливый и Виктор Ногачевский.

В то же время защита просила назначить домашний арест или залог в 10 млн грн.

Если бывший глава ДФС Украины Насиров внесет залог, то он будет обязан соблюдать определенные условия, такие как ношение электронного браслета, избегание контактов со свидетелями и сдача всех загранпаспортов.

Напомним, 18 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили подозрение экс-главе ДФС Насирову и бизнесмену Бахматюку за получение 5,5 млн долларов и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга. О подозрении в подкупе также сообщили и владельцу агрохолдинга.

Кроме разоблаченных эпизодов, экс-глава ДФС с 2017 года обвинен в нанесении более 2 млрд грн ущерба государству через принятие ряда безосновательных и незаконных решений об отсрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, привлеченный в так называемой газовой схеме бывшего народного депутата Украины.