Насиров остается под стражей с возможностью внесения залога в 261 млн грн
Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды, под стражей с залогом в 261 млн грн
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции .
"Судьи удовлетворили ходатайство САП и продлили Насирову срок содержания под стражей до 23 сентября 2023 года с альтернативой залога в размере 261 млн грн", - говорится в заявлении.
Решение приняли судьи Маркиян Галабалла, Виталий Крикливый и Виктор Ногачевский.
В то же время защита просила назначить домашний арест или залог в 10 млн грн.
Если бывший глава ДФС Украины Насиров внесет залог, то он будет обязан соблюдать определенные условия, такие как ношение электронного браслета, избегание контактов со свидетелями и сдача всех загранпаспортов.
Напомним, 18 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили подозрение экс-главе ДФС Насирову и бизнесмену Бахматюку за получение 5,5 млн долларов и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга. О подозрении в подкупе также сообщили и владельцу агрохолдинга.
Кроме разоблаченных эпизодов, экс-глава ДФС с 2017 года обвинен в нанесении более 2 млрд грн ущерба государству через принятие ряда безосновательных и незаконных решений об отсрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, привлеченный в так называемой газовой схеме бывшего народного депутата Украины.
- 8 марта ВАКС заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, подозреваемого в передаче 722 млн грн взятки экс-главе ДФС Роману Насирову.
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