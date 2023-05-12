Насилуют местных и дебоширят: завезенные из России "правоохранители" не могут справиться с вагнеровцами на ВОТ
Завезенные из России "правоохранители" на временно оккупированных территориях Украины не могут справиться с вагнеровцами, которые насилуют местных и устраивают пьяные дебоши
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
По его данным, на временно оккупированных территориях растет количество преступлений, совершенных представителями ПИК Вагнера. Завезенные из России росгвардейцы, представители прокуратуры и другие правоохранители не имеют на них влияния.
"Наемники Пригожина продолжают терроризировать гражданское население на ВОТ. Они похищают автомобили, насилуют местных и устраивают пьяные дебоши. На фоне этого так называемые российские правоохранители не могут справиться с наемниками, которые им не подконтрольны", - говорится в сообщении ЦНС.
Там указали, что рост преступлений со стороны наемников связан с обострением конфликта между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и основателем ПИК Вагнера Евгением Пригожиным.
"Последний пытается дестабилизировать ситуацию в регионах, чтобы взорвать доверие Кремля к Шойгу", - объяснили в Центре нацсопротивления.
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