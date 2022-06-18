Насилуй во благо. Подоляк прокомментировал выступление Путина на Петербургском экономическом форуме
Советник руководителя Офиса президента Украины раскритиковал заявления президента России
Свой комментарий Михаил Подоляк написал в Twitter.
Владимир Путин на экономическом форуме 17 июня заявил, что развязанная им война стала спасательным кругом для Запада, ведь они смогли свалить на Россию свои просчеты в экономике.
"Новое объяснение людоедской войны от Путина. Нападаешь на Украину, стираешь целые города, совершаешь массовые казни, превращаешь Россию в средневековье, а потом называешь это… "спасательным кругом для Запада"? Насилуй во благо, убивай, чтобы попасть в рай? И кто должен в это поверить, кроме Z-лагеря?" – говорится в комментарии советника главы ОПУ.
- 17 июня на заседании Петербургского международного экономического форума президент РФ заявил, что Советский Союз – это территория исторической России.
- В тот же день российский президент заявил, что не угрожает миру ядерным оружием, но готов его применить в случае угрозы суверенитета.
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