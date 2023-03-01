Об этом "Радио Свобода" сообщила руководительница профильного управления Офиса генпрокурора Украины Ирина Диденко.

По ее словам, в настоящее время в Украине зафиксированы 156 случаев сексуального насилия со стороны российских военных, однако эта цифра неточна, поскольку часто жертвы не сообщают о преступлении.

"Я могу говорить только о фактах, где пострадавшее лицо согласилось на открытие уголовного процесса, будучи проинформированным, что его ожидает. Часто семья не знает, что произошло с пострадавшим человеком, он очень боится, чтобы не узнали. То есть фактов, сигналов мы фиксируем очень много. Но из тех, кто согласились, по состоянию на сегодняшний день мы можем говорить о 156 таких фактах и, собственно, больше всего – в Херсоне – 65 фактов зафиксировали, Запорожская область – 6, остальные – Киевская область", - рассказала Диденко.

Она подчеркнула, что жертвами окупантов становились и женщины, и мужчины, и даже дети.

Правоохранителям удается идентифицировать некоторых российских военных, причастных к совершению подобных преступлений, отметила представитель ОГП.

"Сейчас мы можем говорить о семи сообщениях о подозрении, есть наработки и будут еще. Из них четыре обвинительных акта мы передали в суд. Есть один приговор – 12 лет лишения свободы. Это приговор – заочное осуждение, то есть без физического присутствия военного. Мы отталкиваемся от желания пострадавшего человека, если он готова идти в суд, если он хочет компенсации в таком виде, мы идем и доказываем преступление. Как минимум, это дает то, что они (заочно осужденные военные РФ, - ред.) не могут выехать за пределы России", – подчеркнула Диденко.