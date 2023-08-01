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Насилие, растерянность, панические атаки: в июле в Киеве на телефон доверия поступило на 61% больше обращений, чем в июне

1 августа, 2023 вторник
18:24
Общество

В июле специалисты телефона доверия 15-00 Киевского городского Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию предоставили консультации 1509 людям

Об этом информирует Киевская городская государственная администрация.

"В течение июля на телефон доверия Центру поступило 1509 обращений. И это почти на 61% больше, чем в июне", – написала заместитель главы КГГА Марина Хонда .

Сообщается, что люди нуждались в помощи из-за панических атак, фантомных звуков взрывов, чрезмерной тревоги относительно собственной смерти и потери близких, переживания снова жить под российской оккупацией. Также поступали обращения по поводу того, как преодолеть кризис в отношениях, наладить общение с детьми и справиться с разводом.

С 1509 года обращений от домашнего насилия страдали 378 женщин и 34 человека.

Хонда отметила, что увеличилось и количество женщин с детьми, которые находились в комнатах кризисного реагирования и приютах. В частности, услугами в течение июля воспользовалось 19 женщин и 12 детей, а приютов – 6 женщин и 5 детей.

"В Киеве также работают мобильные бригады социально-психологической помощи, которые оперативно реагируют на запросы пострадавших от домашнего насилия. Их мобильность дает возможность быстрее среагировать на случай насилия, предоставить профессиональную социально-психологическую помощь и при необходимости направить в другие службы", - добавила заместитель главы КГГА.

За месяц бригады предоставили 93 консультации. 7 человек нуждались в безопасном временном пребывании, где их отправили в комнаты кризисного реагирования. Еще 16 направили в кейс-менеджеры для долгосрочной поддержки и сопровождения. Больше экстренных и плановых выездов мобильные бригады сделали в Шевченковский, Днепровский, Деснянский и Оболонский районы столицы.

Украинцев просят обращаться к специалистам городской службы телефона доверия со стационарного 15-00 и мобильного 044-272-15-00 .

Это абсолютно конфиденциально, бесплатно и круглосуточно

В Центре гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию на ул. Юрия Ильенко, 20 можно обратиться за психологической поддержкой и юридической помощью очно.

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