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Насилие против миротворцев НАТО и гражданских в Косово неприемлемо, - Боррель

30 мая, 2023 вторник
09:03
Мир

Европейский Союз решительно осудил насилие на севере Косово и призвал стороны к деэскалации ситуации и ответственному поведению

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС самым решительным образом осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечани", – написал Боррель в своем twitter в понедельник.

Насильственные действия, совершенные против миротворческой миссии НАТО, СМИ, гражданских лиц и полиции, абсолютно неприемлемы, подчеркнул верховный представитель ЕС.

Боррель также заявил, что ЕС призывает власти Косово и протестующих к немедленной и безусловной деэскалации ситуации.

"Мы ожидаем, что стороны будут действовать ответственно и немедленно найдут политическое решение путем диалога", – добавил он.

  • Отметим, что очередное обострение в Косово началось в мае, когда косовские сербы бойкотировали местные выборы, что позволило этническим албанцам получить контроль над местными органами власти за явки менее 4%. Схватки начались, когда избранные албанцы пытались занять свои рабочие места в муниципалитете Звечан. Тогда президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово. Министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал ситуацию в Косово и Метохии "драматической" и обвинил Приштину в эскалации и "совершении террора" против сербской общины.
  • В НАТО призвали власти Косово к деэскалации после беспорядков на севере страны и заявили о готовности обеспечить порядок, учитывая, что миротворческую миссию возглавляет Альянс.
  • ЕС и США также возложили вину за новую эскалацию в Косово на Приштину.
  • 30 мая сообщалось, что в Звечане начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца.
ЕС
Косово
Сербия
НАТО
Жозеп Боррель
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