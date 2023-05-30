Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС самым решительным образом осуждает сегодняшнее шокирующее насилие в Звечани", – написал Боррель в своем twitter в понедельник.

Насильственные действия, совершенные против миротворческой миссии НАТО, СМИ, гражданских лиц и полиции, абсолютно неприемлемы, подчеркнул верховный представитель ЕС.

Боррель также заявил, что ЕС призывает власти Косово и протестующих к немедленной и безусловной деэскалации ситуации.

"Мы ожидаем, что стороны будут действовать ответственно и немедленно найдут политическое решение путем диалога", – добавил он.