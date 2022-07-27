Об этом сообщили в СБУ.

У задержанного изъяли несколько ручных осколочных гранат, а также патроны к нарезному огнестрельному оружию. Также у мужчины обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны упомянутого народного депутата против Украины, его связях с представителями государства-агрессора и коллаборантами.

"По данным СБУ, фигурант был приближен к действующему депутату-беглецу, которого СБУ считает причастным к работе на российские спецслужбы. В частности, этот депутат курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины", – отмечено в сообщении.

Как добавили в НАБУ, также у задержанного изъяли наличными 200 тыс. грн, 49 тыс. евро, 11,5 тыс. дол. США. А еще нашли книги пророссийского содержания.

Задержанному готовят сообщение о подозрении по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Решают вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия проводились в рамках расследования фактов возможной государственной измены нардепа, получения им неправомерной выгоды и легализации незаконного состояния.

Ни в СБУ, ни в НАБУ не называют имя народного депутата. Между тем издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники утверждает , что речь идет о народном депутате Андрее Деркаче.

24 июня СБУ сообщила, что разоблачила агентурную сеть РФ, в которую входил нардеп Деркач, Офис генпрокурора начал расследование. В СБУ отмечали, что работали над этим делом раньше, а окончательно нейтрализовали агентурную сеть в начале полномасштабной войны. Тогда же был задержан бывший помощник нардепа, Игорь Колесников, который, по данным спецслужбы, был негласным сотрудником ГУ ГШ РФ, связистом и финансовым курьером между спецслужбами России и Деркачем.

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