"Нашим тылом является 27 стран ЕС": Зеленский рассказал о встрече с главой Сената Франции
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах встречи с главой сената Французской Республики Жераром Ларше и делегацией верхней палаты французского парламента
Об этом он сказал в вечернем обращении.
Зеленский поблагодарил Ларше за "вдохновенное и точное обращение" в Верховной Раде.
"Обращение, в котором он напомнил, в частности, что фронт держится, пока держится тыл, а нашим тылом сейчас не только свободная часть Украины, но и 27 стран Европейского Союза, весь демократический мир. Поэтому вся наша команда, команда Украины, работает в режиме 24/7, чтобы держать интересы нашего государства и нашей обороны в центре внимания каждой страны, которая уже или может стать частью нашей антивоенной коалиции", - сказал Зеленский.
На сайте президента сообщают, что Зеленский проинформировал сенаторов о развитии ситуации на фронте и стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания помощи для сил обороны Украины.
- 8 июля Соединенные Штаты Америки сообщили, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на $400 млн.
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