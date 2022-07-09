"Нашим тылом является 27 стран ЕС": Зеленский рассказал о встрече с главой Сената Франции

Об этом он сказал в вечернем обращении.

Зеленский поблагодарил Ларше за "вдохновенное и точное обращение" в Верховной Раде.

"Обращение, в котором он напомнил, в частности, что фронт держится, пока держится тыл, а нашим тылом сейчас не только свободная часть Украины, но и 27 стран Европейского Союза, весь демократический мир. Поэтому вся наша команда, команда Украины, работает в режиме 24/7, чтобы держать интересы нашего государства и нашей обороны в центре внимания каждой страны, которая уже или может стать частью нашей антивоенной коалиции", - сказал Зеленский.

На сайте президента сообщают, что Зеленский проинформировал сенаторов о развитии ситуации на фронте и стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания помощи для сил обороны Украины.

8 июля Соединенные Штаты Америки сообщили, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на $400 млн.

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