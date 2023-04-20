"Нашим планам это не помешает": Забродский о сливе документов Пентагона

Об этом он сказал в интервью LB.UA.

"И тут вопрос не в том, насколько прогнозы или информация могут совпадать с реальными планами. А в том, какова цель таких сливов. Нашим планам это не помешает, но, пожалуй, и не было такой цели. Да и, кроме прочего, такие сливы, выводы и предположения экспертов создают определенный информационный шум, мешающий противнику разобраться, где здесь правда, а где не совсем", - объясняет он, отметив, что по словам ГУР часть слитных данных не соответствует действительности.

Он также подчеркнул, что действительно причастные к планам ВСУ лица воздерживаются от комментариев.

"Но если вы заметили: ни одного комментария из круга лиц, действительно принимающих решения, причастных к реализации соответствующего плана, мы не услышали и, наверное, не услышим вплоть до момента начала его реализации. И это абсолютно правильно и профессионально", - добавил. Забродский.

Генерал-лейтенант считает, что даже возвращение к довоенным границам не избавит Украину от угрозы РФ. По его словам, единственный выход в этой ситуации – создать такие вооруженные силы, которые вообще исключат возможность подобных конфликтов.

"Если мы говорим о победе Украины в этой войне, то она четко очерчена руководством нашего государства и, в частности, Президентом – это возвращение к международно признанным границам, украинский Донбасс, украинский Крым. К сожалению, независимо от того, когда мы восстановим границы Украины, угроза не исчезнет. Пока мы имеем такого воинственного, с такими имперскими амбициями соседа, главным итогом войны должны стать такие Вооруженные Силы нашей страны, которые отбили бы даже желание задуматься, что у Украины можно что-то отобрать силой оружия.