"Нашим планам это не помешает": Забродский о сливе документов Пентагона
Генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что слив документов Пентагона не помешает контрнаступлению ВСУ и создает дополнительный информационный шум, который запутает врага
Об этом он сказал в интервью LB.UA.
"И тут вопрос не в том, насколько прогнозы или информация могут совпадать с реальными планами. А в том, какова цель таких сливов. Нашим планам это не помешает, но, пожалуй, и не было такой цели. Да и, кроме прочего, такие сливы, выводы и предположения экспертов создают определенный информационный шум, мешающий противнику разобраться, где здесь правда, а где не совсем", - объясняет он, отметив, что по словам ГУР часть слитных данных не соответствует действительности.
Он также подчеркнул, что действительно причастные к планам ВСУ лица воздерживаются от комментариев.
"Но если вы заметили: ни одного комментария из круга лиц, действительно принимающих решения, причастных к реализации соответствующего плана, мы не услышали и, наверное, не услышим вплоть до момента начала его реализации. И это абсолютно правильно и профессионально", - добавил. Забродский.
Генерал-лейтенант считает, что даже возвращение к довоенным границам не избавит Украину от угрозы РФ. По его словам, единственный выход в этой ситуации – создать такие вооруженные силы, которые вообще исключат возможность подобных конфликтов.
"Если мы говорим о победе Украины в этой войне, то она четко очерчена руководством нашего государства и, в частности, Президентом – это возвращение к международно признанным границам, украинский Донбасс, украинский Крым. К сожалению, независимо от того, когда мы восстановим границы Украины, угроза не исчезнет. Пока мы имеем такого воинственного, с такими имперскими амбициями соседа, главным итогом войны должны стать такие Вооруженные Силы нашей страны, которые отбили бы даже желание задуматься, что у Украины можно что-то отобрать силой оружия.
- Ранее СМИ написали, что на основе анализа документов Пентагона стало известно, что "поставки вооружений" от Запада завершатся "весенним наступлением", запланированным на 30 апреля 2023 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.31
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное