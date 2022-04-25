"Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда": СБУ обнародовала переписку российского военного, уцелевшего под Чернобаевкой

Информацию пресс-служба СБУ опубликовала в telegram.



"Здесь полный пизец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов никогда не видел. Мы отошли из Чернобаевки, там настоящий ад! Там наших столько погибло, что ты и представить не можешь. Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно…" – пишет оккупант своему знакомому, который находится в России.



В то же время мужчина в России не верит товарищу и уже ждет захвата Киева до 9 мая.



"Какой, на*уй, Киев? Какой домой? Здесь хотя бы еще выжить. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал", - объясняет оккупант.



Россиянин отдает себе отчет, что глубокие окопы, которые они выкопали, чтобы хоть немного увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой. Потому попросил друга присмотреть за сыном и женой.







Напомним, кафиры шокированы сопротивлением и боятся ВСУ даже в оккупированных городах: СБУ перехватила новый разговор.

"С моими психическими расстройствами это очень даже на пользу": СБУ перехватила разговор оккупанта с матерью.

ФСБ начала "крышевать" российских военных-мародеров. Они забирают у российских военных награбленные в Украине товары, а обещают не привлекать их к уголовной ответственности.