"Наших детей убили, кто будет отвечать?": родители военных, погибших в результате неуставных отношений, устроили протест под Офисом президента

Об этом сообщает Укринформ.



Отмечено, что митингующие держат в руках портреты погибших и плакаты с надписями "Наших детей убили - кто будет отвечать?", "Требую справедливости!", "Власть, накажите виновных", "Верните честь непризнанным героям".



"Год назад мой сын проходил срочную службу в Черкасской области. Год назад мне сообщили, что мой сын погиб. Мой ребенок был покалечен. Все указывает на то, что это убийство, но дело не ведется. Я хочу справедливого расследования. За это никто не понес наказание: не привлекли ни командира, ни начальника караула - никого. Одни отделались выговорами, хотя в той части за два года погибли два мальчика", - рассказала участница акции Наталья Нечипоренко.



Согласно информации, предоставленной военными, парень погиб из-за "преднамеренного самоповреждения из винтовки", хотя он стоял с автоматом.



"Я хочу честного расследования, справедливого. Хочу, как мать, знать, что делается в той части. За что мой ребенок пострадал. Делаются экспертизы, они не могут сказать, чтобы было беспристрастное расследование", - уточнила Нечипоренко.



Родственники погибших на службе в армии солдат заявляют, что неоднократно обращались в военную прокуратуру, правозащитные организации, Офис президента, но никто до сих пор не наказан. Они объединились в общественную организацию "Семьи непокоренных", чтобы добиться справедливости.



По словам организаторов митинга, их целью является привлечь внимание общественности, власти, руководителей силовых структур к событиям в воинских частях, возобновлению расследования уголовных дел и наказанию виновных за гибель их детей.



Кроме того, среди участников акции также родители военнослужащих, погибших в 2018-2019 годах в воинской части НГУ 3021, где служил Артем Рябчук, открывший 26 января стрельбу на заводе "Южмаш" и убивший пятерых человек.

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