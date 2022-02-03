"Наших детей убили, кто будет отвечать?": родители военных, погибших в результате неуставных отношений, устроили протест под Офисом президента
Родители, чьи дети погибли во время службы в армии, устроили акцию "Митинг справедливости" у стен Офиса президента
Об этом сообщает Укринформ.
Отмечено, что митингующие держат в руках портреты погибших и плакаты с надписями "Наших детей убили - кто будет отвечать?", "Требую справедливости!", "Власть, накажите виновных", "Верните честь непризнанным героям".
"Год назад мой сын проходил срочную службу в Черкасской области. Год назад мне сообщили, что мой сын погиб. Мой ребенок был покалечен. Все указывает на то, что это убийство, но дело не ведется. Я хочу справедливого расследования. За это никто не понес наказание: не привлекли ни командира, ни начальника караула - никого. Одни отделались выговорами, хотя в той части за два года погибли два мальчика", - рассказала участница акции Наталья Нечипоренко.
Согласно информации, предоставленной военными, парень погиб из-за "преднамеренного самоповреждения из винтовки", хотя он стоял с автоматом.
"Я хочу честного расследования, справедливого. Хочу, как мать, знать, что делается в той части. За что мой ребенок пострадал. Делаются экспертизы, они не могут сказать, чтобы было беспристрастное расследование", - уточнила Нечипоренко.
Родственники погибших на службе в армии солдат заявляют, что неоднократно обращались в военную прокуратуру, правозащитные организации, Офис президента, но никто до сих пор не наказан. Они объединились в общественную организацию "Семьи непокоренных", чтобы добиться справедливости.
По словам организаторов митинга, их целью является привлечь внимание общественности, власти, руководителей силовых структур к событиям в воинских частях, возобновлению расследования уголовных дел и наказанию виновных за гибель их детей.
Кроме того, среди участников акции также родители военнослужащих, погибших в 2018-2019 годах в воинской части НГУ 3021, где служил Артем Рябчук, открывший 26 января стрельбу на заводе "Южмаш" и убивший пятерых человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.14
Покупка 28.14Продажа 28.42
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.16
- Актуальное
- Важное