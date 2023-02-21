Наши защитники нуждаются в приборе ночного видения
Ведущая телеканала Еспресо Ирина Коваль открыла сбор для военных 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины
Наши защитники нуждаются в приборе ночного видения. Чтобы эффективно обнаруживать врага, как в день, так и ночью, ориентироваться на местности и передвигаться с высокой скоростью. Военные на востоке, а там сейчас очень горячо, прибор нужен срочно.
Стоимость – 150 000 грн.
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