"Наши защитники ловят гадов": на Днепропетровщине ПВО работает по вражеским дронам
В четверг 3 ноября во время последней объявленной тревоги Днепропетровщину атаковали вражеские "шахеды", за ними охотится ПВО
Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Достали россияне и их "мопеды". Продолжается боевая работа сил ПВО. Наши защитники ловят гадов. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги и не выкладывайте никакие фото/видео в социальные сети", – написал он.
Впоследствии Лукашук пообещал хорошие новости утром.
"Наши ПВО – лучшие", – добавил глава ДОР.
- В четверг 3 ноября россияне обстреляли Покровск, выпустив по городу 6 ракет, три из которых попали в школу.
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