Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Достали россияне и их "мопеды". Продолжается боевая работа сил ПВО. Наши защитники ловят гадов. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги и не выкладывайте никакие фото/видео в социальные сети", – написал он.

Впоследствии Лукашук пообещал хорошие новости утром.

"Наши ПВО – лучшие", – добавил глава ДОР.

В четверг 3 ноября россияне обстреляли Покровск, выпустив по городу 6 ракет, три из которых попали в школу.

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