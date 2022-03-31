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"Наши защитники достойны получить оружие, которое остановит наступление тирании": Зеленский обратился к народу и политикам Бельгии

31 мартa, 2022 четверг
17:29
война с Россией

31 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил в бельгийском парламенте

Видеообращение опубликовал офис Президента в Telegram.

"Наши защитники достойны того, чтобы получить от Европы, за свободу которой они и воюют, то оружие, которое точно остановит наступление России, а значит – наступление тирании. Когда мы говорим о самолетах, танках, артиллерийских системах, противокорабельном оружии, мы говорим о то, что действительно нужно. И что есть у стран Евросоюза, у стран НАТО", – сказал президент.

Также он отметил необходимость прекращения бизнеса европейских компаний в РФ и вступления Украины в Евросоюз.

"Наши защитники достойны того, чтобы европейские компании наконец-то перестали зарабатывать вместе с теми, кто пытается нас уничтожить. Наши защитники достойны всего того, чтобы не гадать о критериях, а знать, что Украина будет членом Европейского Союза. Потому что если они проиграют, если проигрываем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше ни одного крепкого Европейского Союза, потому что придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь", - добавил Зеленский.

Президент поблагодарил правительство за оборонную помощь и приют для 30 тысяч украинских беженцев, и призвал Бельгию вдохновить другие европейские страны сделать больше для Украины, противостоящей российской агрессии.

"Мир, который стоит больше, чем что-либо, чем любые ценности, чем любые алмазы. Больше, чем любые соглашения с Россией. Больше, чем любое российское судно в европейских портах. Больше, чем какой-либо баррель российской нефти. Каждый из вас хорошо знает, что нужно делать, чтобы вернуть мир. Чтобы быть действительно достойными Европы. Так что помогите нам, так что сделайте это! Оружие. Санкции. Членство в ЕС. И уже скоро будущее отблагодарит вас", - подытожил обращение президент.

  • Напомним, 31 марта президент Украины также призвал Нидерланды оказать Украине необходимую поддержку в вооружении для защиты от российских оккупантов.


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