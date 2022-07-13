Об этом говорится в разговоре кафиров, который перехватила Служба безопасности Украины.

"Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем тронуться нормально. Укры вьют и вьют наше подразделение, не дают двинуться", - рассказал россиянин товарищу.

"Наши все в панике... Никто не хочет идти в наступление. Технику разъехали, минометы разъехали - все пиз*ец, остались без ниуя. Вот наступление. И так неделя..." - жалуется он.

9 июля ГУР МОУ опубликовал еще один перехват. "Путин понял, что это большой отток бабок": российский оккупант рассказал об отказе выплачивать компенсацию за ранения.

5 июля, судя по перехвату разведки, жена "деэнеровца" посоветовала ему бежать из оккупационной армии.

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