"Наши все в панике… Никто не хочет идти в наступление". СБУ опубликовала очередной перехват разговоров оккупантов
Украинские защитники атакуют кафиров в Харьковской области, и те уже месяц не могут выполнить приказ о наступлении
Об этом говорится в разговоре кафиров, который перехватила Служба безопасности Украины.
"Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем тронуться нормально. Укры вьют и вьют наше подразделение, не дают двинуться", - рассказал россиянин товарищу.
"Наши все в панике... Никто не хочет идти в наступление. Технику разъехали, минометы разъехали - все пиз*ец, остались без ниуя. Вот наступление. И так неделя..." - жалуется он.
- 9 июля ГУР МОУ опубликовал еще один перехват. "Путин понял, что это большой отток бабок": российский оккупант рассказал об отказе выплачивать компенсацию за ранения.
- 5 июля, судя по перехвату разведки, жена "деэнеровца" посоветовала ему бежать из оккупационной армии.
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