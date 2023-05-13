Наши воины продолжают наступление в Бахмуте, - Сырский
Украинские военные продолжают оборонную операцию на Бахмутском направлении и двигаются вперед на некоторых участках фронта
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
"Оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается. Наши воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу. Слава Украине и нашим героям!" – написал он.
- 13 мая британская разведка сообщила, что подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ беспорядочно отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное