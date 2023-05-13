Наши воины продолжают наступление в Бахмуте, - Сырский

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается. Наши воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу. Слава Украине и нашим героям!" – написал он.