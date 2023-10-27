"Наши воины остановили их": Зеленский рассказал Сунаку о попытках россиян окружить Авдеевку

Об этом написал Владимир Зеленский.

"Проинформировал Риши о попытках России оцепить Авдеевку. Наши воины остановили их и нанесли врагу значительные потери, которые составили по меньшей мере бригаду личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО ракетами и антидроновыми средствами.

Зеленский также рассказал о действиях России в Черном море, угрожающих гражданскому судоходству.

"Украинский зерновой коридор продолжит работать несмотря ни на что", - добавил президент.

Лидеры также обменялись мнениями по Ближнему Востоку и согласились, что остановка эскалации конфликта будет в интересах мирового сообщества.