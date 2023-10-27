"Наши воины остановили их": Зеленский рассказал Сунаку о попытках россиян окружить Авдеевку
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 октября, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и поделился ситуацией на фронте
Об этом написал Владимир Зеленский.
"Проинформировал Риши о попытках России оцепить Авдеевку. Наши воины остановили их и нанесли врагу значительные потери, которые составили по меньшей мере бригаду личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО ракетами и антидроновыми средствами.
Зеленский также рассказал о действиях России в Черном море, угрожающих гражданскому судоходству.
"Украинский зерновой коридор продолжит работать несмотря ни на что", - добавил президент.
Лидеры также обменялись мнениями по Ближнему Востоку и согласились, что остановка эскалации конфликта будет в интересах мирового сообщества.
- В Институте изучения войны считают , что большие потери российской техники вокруг Авдеевки, по всей вероятности, подорвут наступательный потенциал РФ в долгосрочной перспективе.
- В Генштабе рассказали, что РФ не оставляет попыток оцепить Авдеевку, ВСУ держат оборону и наносят врагу значительные потери.
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