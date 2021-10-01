Наши военные снова могут отвечать на обстрелы оккупантов, газ из России в ЕС - в обход Украины: что это значит для нас: "ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:40

Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, возможность украинских военных снова открывать огонь в ответ на обстрел со стороны российских гибридных войск на Донбассе и подписание Венгрией соглашения с Газпромом" о поставках газа в ЕС в обход Украины и прекращении транзита газа в Венгрию через нашу ГТС.



К разговору присоединятся политики и эксперты:

Анна Скороход, народный депутат, группа "Партия "За будущее"

Роман Костенко, народный депутат, фракция "Голос"

Михаил Волынец, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Мирослав Гай, ветеран АТО, волонтер, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко"

Юрий Кочевенко, военный и политический эксперт; директор Международного центра противодействия российской пропаганде

Михаил Гончар, эксперт по международным отношениям в сфере энергетики и безопасности; Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI";

Евгений Магда, политолог, директор Института мировой политики.