Наши военные снова могут отвечать на обстрелы оккупантов, газ из России в ЕС - в обход Украины: что это значит для нас: "ПолитКлуб Виталия Портникова" в 19:40
Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб Виталия Портникова" на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:40.
Ведущий и гости программы обсудят главные темы недели, в частности, возможность украинских военных снова открывать огонь в ответ на обстрел со стороны российских гибридных войск на Донбассе и подписание Венгрией соглашения с Газпромом" о поставках газа в ЕС в обход Украины и прекращении транзита газа в Венгрию через нашу ГТС.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Анна Скороход, народный депутат, группа "Партия "За будущее"
- Роман Костенко, народный депутат, фракция "Голос"
- Михаил Волынец, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Мирослав Гай, ветеран АТО, волонтер, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко"
- Юрий Кочевенко, военный и политический эксперт; директор Международного центра противодействия российской пропаганде
- Михаил Гончар, эксперт по международным отношениям в сфере энергетики и безопасности; Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI";
- Евгений Магда, политолог, директор Института мировой политики.
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