Наши ветераны: новая надежда или скрытая угроза?
Среди участников ни одной из войн никогда не было ста процентов праведников
"Садить за хулиганку прошедших Бахмут нужно хотя бы после двух предупреждений". Это не призыв российского гражданина, не нытье вечно уставшего от войны согражданина-"ждуна", не рекомендация опытного правоохранителя или авторитетного юриста. Такой совет на будущее уже после победы дает на своей Facebook-странице известный общественный активист и волонтер Мирослав Гай. Этим предупреждает: после победы ветераны войны – от себя добавлю – вряд ли в зависимости от пола – уже катастрофическая проблема. Решение которой требует привлечения всех мировых практик к работе с "ветеранским синдромом". И тут же оговаривается: сидром Афгана, Вьетнама или даже Второй мировой покажется нам пубертатным периодом. Потому что мы просто не осознаем масштаб.
В общем, вопрос ко времени и даже проблема очерчена. В прошлом году я уже размышлял на эту тему и подытожил: отношение к ветеранам нужно кардинально менять. Не отвлекаться от людей и проблем, а уважать за заслуги, поддерживать, решать каждую проблему индивидуально. Теперь же достаточно известный – в украинском медийном поле так точно! – человек предлагает изолировать от общества особо буйных хотя бы на время и на законных основаниях. Прошедший ад и оставшийся в живых не может иметь прощения всех грехов, которые он совершит в мирной жизни.
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Среди участников ни одной из войн никогда не было ста процентов праведников. Постравматический синдром был у ветеранов обеих мировых войн, независимо от национальности, гражданства и места жительства. Также – у участников локальных войн в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Чечне. Сейчас умышленно избегаю политической оценки каждой из них. Потому что политические лидеры, которые их провоцируют и решают, с XX века не участвуют в боевых действиях лично, не ведут свои передовые полки впереди, на лихом коне, с саблей наголо. Зато они всегда пользуются победой военных. Армия без короля может, королю без армии — нельзя, и короля это бесит.
Есть бесспорный факт, что не украинцы начали эту войну, но они героически защищают свою страну от убийц, у которых война в генах. Однако это не избавляет наших ветеранов от медицинского и психологического восстановления после победы. Другое дело, что никого в нынешней власти подобное не волнует от слова совсем.
К сожалению, далеко не всем удастся восстановиться. Только безразличные не сталкивались хотя бы раз с участником АТО, чье поведение, говоря осторожно, было далеко от адекватности. Появлялись новости как о совершенных атошниками преступлениях (Роман Скрипник, в 2020 году прославившийся как "полтавский террорист", воевал на Донбассе), так и о самоубийствах ветеранов. Что никоим образом не давало людям с критическим мышлением оснований для обобщений в формате "все они такие". Однако сообщение Мирослава Гая все же созвучен аналогичным, которые робко, но все же появляются: сейчас давно не АТО, война совсем другая, проблемных ветеранов ожидается гораздо больше.
Положительных прогнозов пока не слышал и не читал. Повсюду негатив, граничащий с отчаянием. Государственных программ реабилитации и социализации нет и вряд ли будут. Если будут – там разворуют деньги. Волонтеры не потянут. Международные гранты не резиновые. Ко всему, уже фиксируются либо гипотетические, либо даже реальные конфликты военных с гражданскими: пока мы в окопах – вы по ресторанам, пока по нам прилетает – у вас в клубах танцы и так далее. Вероятно, в подобных сообщениях немалый процент сознательных манипуляций. Но это не значит, что проблема надумана и высосана из пальца.
Но предупреждение Мирослава Гая категорически противоречит другому, давно распространенному, прежде всего в соцсетях, утверждению о ветеранах как доброй силе, способной решать все проблемы внутри послевоенной страны.
Речь идет об этом: "Ребята придут с фронта и наведут порядок". Теперь, похоже, что новая надежда рискует превратиться в скрытую угрозу. Причем не для власти, которую давно пора линчевать за старые грехи и коррупцию во время войны – для каждого, чьим соседом является ветеран, видящего ветерана на улице, в транспорте, в общественных местах.
Невольно звучит: люди, будьте осторожны, учитывайте и обращайте внимание, следите за словами и фильтруйте поступки. Потому что что-то не то и не так – и станете жертвой неконтролируемой агрессии. Придется смириться, что ветераны всегда правы. Иначе – сами понимаете.
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Наше общество в массе своей незрелое даже не последние десять лет, а со дня провозглашения Независимости. Уже рушатся иллюзии, что страшная война всех сразу поменяет в лучшую для Украины сторону и чему-то научит. Электоральное большинство после победы будет наступать на те же политические грабли. Просто к общей растерянности и дезориентации, к которой прилагаются Единый марафон и блогеры-манипуляторы типа Алексея Арестовича, добавляется непонимание, чего ждать от ветеранов и как с ними себя вести. Сознательно формируется подобное или медленно возникает само по себе, ответить не готов.
Зато ответ есть у тех же положительных блогеров. Фамилии не важны, важны тенденции: они прогнозируют не одну, а ряд сугубо ветеранских политических партий или несколько Героев Украины в партийных списках, прежде всего провластных и лояльных к действующей власти сил. Включая соратников власти, остатки ОПЗЖ. Не нужно быть патентованным аналитиком, чтобы утверждать: ветеранов будут использовать и не все смогут сопротивляться.
Упомянутое Мирославом Гаем напряжение создадут не те, кого используют – им как раз повезет, для них будут работать все возможные социальные программы. Не повезет тем, кто не захочет лезть в несвойственные для себя дела. Поскольку именно их начнут медленно маргинализировать. Последствия такого – в предупреждении волонтера.
Специально для Еспресо.
Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.
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