"Садить за хулиганку прошедших Бахмут нужно хотя бы после двух предупреждений". Это не призыв российского гражданина, не нытье вечно уставшего от войны согражданина-"ждуна", не рекомендация опытного правоохранителя или авторитетного юриста. Такой совет на будущее уже после победы дает на своей Facebook-странице известный общественный активист и волонтер Мирослав Гай. Этим предупреждает: после победы ветераны войны – от себя добавлю – вряд ли в зависимости от пола – уже катастрофическая проблема. Решение которой требует привлечения всех мировых практик к работе с "ветеранским синдромом". И тут же оговаривается: сидром Афгана, Вьетнама или даже Второй мировой покажется нам пубертатным периодом. Потому что мы просто не осознаем масштаб.

В общем, вопрос ко времени и даже проблема очерчена. В прошлом году я уже размышлял на эту тему и подытожил: отношение к ветеранам нужно кардинально менять. Не отвлекаться от людей и проблем, а уважать за заслуги, поддерживать, решать каждую проблему индивидуально. Теперь же достаточно известный – в украинском медийном поле так точно! – человек предлагает изолировать от общества особо буйных хотя бы на время и на законных основаниях. Прошедший ад и оставшийся в живых не может иметь прощения всех грехов, которые он совершит в мирной жизни.

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Среди участников ни одной из войн никогда не было ста процентов праведников. Постравматический синдром был у ветеранов обеих мировых войн, независимо от национальности, гражданства и места жительства. Также – у участников локальных войн в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Чечне. Сейчас умышленно избегаю политической оценки каждой из них. Потому что политические лидеры, которые их провоцируют и решают, с XX века не участвуют в боевых действиях лично, не ведут свои передовые полки впереди, на лихом коне, с саблей наголо. Зато они всегда пользуются победой военных. Армия без короля может, королю без армии — нельзя, и короля это бесит.

Есть бесспорный факт, что не украинцы начали эту войну, но они героически защищают свою страну от убийц, у которых война в генах. Однако это не избавляет наших ветеранов от медицинского и психологического восстановления после победы. Другое дело, что никого в нынешней власти подобное не волнует от слова совсем.

К сожалению, далеко не всем удастся восстановиться. Только безразличные не сталкивались хотя бы раз с участником АТО, чье поведение, говоря осторожно, было далеко от адекватности. Появлялись новости как о совершенных атошниками преступлениях (Роман Скрипник, в 2020 году прославившийся как "полтавский террорист", воевал на Донбассе), так и о самоубийствах ветеранов. Что никоим образом не давало людям с критическим мышлением оснований для обобщений в формате "все они такие". Однако сообщение Мирослава Гая все же созвучен аналогичным, которые робко, но все же появляются: сейчас давно не АТО, война совсем другая, проблемных ветеранов ожидается гораздо больше.

Положительных прогнозов пока не слышал и не читал. Повсюду негатив, граничащий с отчаянием. Государственных программ реабилитации и социализации нет и вряд ли будут. Если будут – там разворуют деньги. Волонтеры не потянут. Международные гранты не резиновые. Ко всему, уже фиксируются либо гипотетические, либо даже реальные конфликты военных с гражданскими: пока мы в окопах – вы по ресторанам, пока по нам прилетает – у вас в клубах танцы и так далее. Вероятно, в подобных сообщениях немалый процент сознательных манипуляций. Но это не значит, что проблема надумана и высосана из пальца.

Но предупреждение Мирослава Гая категорически противоречит другому, давно распространенному, прежде всего в соцсетях, утверждению о ветеранах как доброй силе, способной решать все проблемы внутри послевоенной страны.

Речь идет об этом: "Ребята придут с фронта и наведут порядок". Теперь, похоже, что новая надежда рискует превратиться в скрытую угрозу. Причем не для власти, которую давно пора линчевать за старые грехи и коррупцию во время войны – для каждого, чьим соседом является ветеран, видящего ветерана на улице, в транспорте, в общественных местах.

Невольно звучит: люди, будьте осторожны, учитывайте и обращайте внимание, следите за словами и фильтруйте поступки. Потому что что-то не то и не так – и станете жертвой неконтролируемой агрессии. Придется смириться, что ветераны всегда правы. Иначе – сами понимаете.

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Наше общество в массе своей незрелое даже не последние десять лет, а со дня провозглашения Независимости. Уже рушатся иллюзии, что страшная война всех сразу поменяет в лучшую для Украины сторону и чему-то научит. Электоральное большинство после победы будет наступать на те же политические грабли. Просто к общей растерянности и дезориентации, к которой прилагаются Единый марафон и блогеры-манипуляторы типа Алексея Арестовича, добавляется непонимание, чего ждать от ветеранов и как с ними себя вести. Сознательно формируется подобное или медленно возникает само по себе, ответить не готов.

Зато ответ есть у тех же положительных блогеров. Фамилии не важны, важны тенденции: они прогнозируют не одну, а ряд сугубо ветеранских политических партий или несколько Героев Украины в партийных списках, прежде всего провластных и лояльных к действующей власти сил. Включая соратников власти, остатки ОПЗЖ. Не нужно быть патентованным аналитиком, чтобы утверждать: ветеранов будут использовать и не все смогут сопротивляться.

Упомянутое Мирославом Гаем напряжение создадут не те, кого используют – им как раз повезет, для них будут работать все возможные социальные программы. Не повезет тем, кто не захочет лезть в несвойственные для себя дела. Поскольку именно их начнут медленно маргинализировать. Последствия такого – в предупреждении волонтера.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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