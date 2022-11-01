"Наши союзники не поддержали": Княжицкий раскритиковал позицию Украины в ООН по направленной против Израиля резолюции
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий подверг критике поддержку Украиной в ООН резолюции о нераспространении ядерного оружия на Ближнем Востоке
Об этом Княжицкий написал в Facebook.
"И о нашей международной политике. Украина зачем-то 30 октября поддержала в ООН резолюцию о нераспространении ядерного оружия на Ближнем Востоке, которая была направлена против Израиля. США, Польша, страны Балтии, все наши ближайшие союзники и доноры не поддержали эту резолюцию". И это именно тогда, когда усилиями многих наконец-то началось военное сотрудничество с Израилем? И именно тогда, когда в Израиле выборы? Зачем? – написал Княжицкий.
В то же время нардеп отметил позитивные изменения в позиции Украины по геноциду уйгуров в Китае.
"Есть и положительные новости. Впервые после многих ошибок Украина поддержала обеспокоенность уйгурским вопросом. У нас есть единственная возможность выиграть у России, которую поддерживают другие авторитарные режимы. Должны солидаризироваться с демократическими странами и построить образцовую демократию!!!" – подытожил Княжицкий.
- Ранее Украина отказалась проголосовать в ООН за обсуждение геноцида уйгуров в Китае. Нардеп Николай Княжицкий назвал такую позицию стыдной.
- Глава Минобороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна предоставит Украине систему предупреждения о приближении ракет и дронов.
- Израиль разбомбил предприятие по производству иранских дронов в Сирии.
- Издание The New York Times сообщило, что Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об оживлении диалога с Израилем .
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