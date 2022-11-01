Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"И о нашей международной политике. Украина зачем-то 30 октября поддержала в ООН резолюцию о нераспространении ядерного оружия на Ближнем Востоке, которая была направлена против Израиля. США, Польша, страны Балтии, все наши ближайшие союзники и доноры не поддержали эту резолюцию". И это именно тогда, когда усилиями многих наконец-то началось военное сотрудничество с Израилем? И именно тогда, когда в Израиле выборы? Зачем? – написал Княжицкий.

В то же время нардеп отметил позитивные изменения в позиции Украины по геноциду уйгуров в Китае.

"Есть и положительные новости. Впервые после многих ошибок Украина поддержала обеспокоенность уйгурским вопросом. У нас есть единственная возможность выиграть у России, которую поддерживают другие авторитарные режимы. Должны солидаризироваться с демократическими странами и построить образцовую демократию!!!" – подытожил Княжицкий.

Ранее Украина отказалась проголосовать в ООН за обсуждение геноцида уйгуров в Китае. Нардеп Николай Княжицкий назвал такую позицию стыдной.

Глава Минобороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна предоставит Украине систему предупреждения о приближении ракет и дронов.

Израиль разбомбил предприятие по производству иранских дронов в Сирии.

Издание The New York Times сообщило, что Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об оживлении диалога с Израилем .