А что уж говорить о целой стране, да еще такой большой, как наша?.. У нас таких скелетов, только начни считать!.. Образно говоря – это олицетворение того, что время от времени выныривает и держит в прошлом и никак не может отпустить. И если уж об олицетворении более конкретно, то наиболее известному нашему "скелету в шкафу" и оживать не надо.

Он до сих пор жив, недавно даже восьмидесятилетие отметил. И хотя последний год — два на публике почти не появляется, как, кстати, и его известный зятек, вряд ли есть причины за них волноваться. Вы уже, наверное, догадались о ком речь. Конечно, о нашем втором президенте, Даниличе. Может, где-то на сардиниях греет старческие кости?.. А вся страна тем временем разгребает то, что он натворил. Конечно, не только он, здесь многие постарались, но он приложился больше всего.

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Ведь созданная им коррупционная система олигархата была, по крайней мере, до полномасштабного вторжения, основой нашей экономики и причиной того, что наша страна оставалась самой бедной в Европе. А ведь все эти политические скандалы, заказные убийства и самоубийства, характерные для последнего периода его пребывания у власти, некоторые из них до сих пор остаются нерасследованными.

Ведь до сих пор заказчики убийства журналиста Георгия Гонгадзе так и не названы, хотя ниточки ведут в самые высокие кабинеты и в его кабинет также, и эти преступления не имеют срока давности. Да и Янукович – это именно его креатура, и упрямая попытка усидеть на двух стульях, эта так называемая "многовекторность", отдача оружия вроде бы за долги потенциальному агрессору – России. В конце концов, той агрессией и закончилось.

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Кто-то, может, скажет, что не время старика тянуть в суд, сначала нужно войну выиграть. А может, наоборот, как раз и ко времени, и именно сейчас тот момент, когда нужно очищаться от скверны. Поскольку пока будут такие и другие всем известные, но по каким-то причинам неприкосновенные "скелеты в шкафу", то все потуги противодействия коррупции, или запоздалые обвинения в госизмене, пусть и самых одиозных депутатов из той же ОПЗЖ, все равно будут выглядеть больше имитацией, чем реальной борьбой и с коррупционерами, и с госпредателями.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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