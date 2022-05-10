Наши сердца не имеют границ. Мы привержены поддержке Украины, - Джилл Байден

Об этом она написала в понедельник в своем твиттере.

"Я возвращаюсь домой, в Соединенные Штаты, и везу с собой истории матерей и детей, которых я встретила", - отметила супруга президента Соединенных Штатов.

При этом она привела слова одной румынской матери: "Наши сердца не имеют границ".

В этой связи Джилл Байден подчеркнула: "Мы привержены поддержке Украины, украинского народа, наших союзников и партнеров".

Жена президента США посетила Ужгород 8 мая, в частности побывала в школе, где расселили переселенцев.

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