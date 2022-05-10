Наши сердца не имеют границ. Мы привержены поддержке Украины, - Джилл Байден
Первая леди США доктор Джилл Байден сообщила о завершении своего турне в Европу, охваченной отголосками российской войны, подчеркнув, что везет в своем сердце истории о семьях украинских беженцев, а также приверженности поддержке Украины
Об этом она написала в понедельник в своем твиттере.
"Я возвращаюсь домой, в Соединенные Штаты, и везу с собой истории матерей и детей, которых я встретила", - отметила супруга президента Соединенных Штатов.
При этом она привела слова одной румынской матери: "Наши сердца не имеют границ".
В этой связи Джилл Байден подчеркнула: "Мы привержены поддержке Украины, украинского народа, наших союзников и партнеров".
- Жена президента США посетила Ужгород 8 мая, в частности побывала в школе, где расселили переселенцев.
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