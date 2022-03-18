Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности, - Подоляк о переговорах с РФ

Об этом Подоляк написал в своем Telegram-канале.



"Статус по переговорам. Заявления российской стороны – это только их запросы. Все заявления преследуют цель, среди прочего, спровоцировать напряжение в медиа. Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами", - сказал советник Офиса. президента Михаил Подоляк.





Канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну РФ против Украины войной только Владимира Путина, а оскорбления в сторону россиян – недопустимыми, но советник ОП Михаил Подоляк напомнил, что большинство жителей России поддерживает вторжение.

18 марта Подоляк призвал не критиковать и не давать советы военному и дипломатическому руководству Украины. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb