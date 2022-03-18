Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности, - Подоляк о переговорах с РФ
Советник Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что позиции Украины на переговорах с РФ остаются неизменными: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности
Об этом Подоляк написал в своем Telegram-канале.
"Статус по переговорам. Заявления российской стороны – это только их запросы. Все заявления преследуют цель, среди прочего, спровоцировать напряжение в медиа. Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами", - сказал советник Офиса. президента Михаил Подоляк.
- Канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну РФ против Украины войной только Владимира Путина, а оскорбления в сторону россиян – недопустимыми, но советник ОП Михаил Подоляк напомнил, что большинство жителей России поддерживает вторжение.
- 18 марта Подоляк призвал не критиковать и не давать советы военному и дипломатическому руководству Украины.
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