Наши потери тяжелы, но нам пока есть чем их закрывать, – военный эксперт Киричевский
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевски рассказал, если сравнить наши заявленные потери и актуальные потери противника по бронетехнике, то на самом деле у нас соотношение по потерям танков 1 к 3,64
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Рационализируем цифры, которые, на первый взгляд, могут вызвать ужас. Вначале кажется, что наши потери на таком же уровне, как и у россиян. Но если взять и сравнить наши заявленные потери и актуальные потери противника по бронетехнике, то на самом деле у нас соотношение по потерям танков 1 к 3,64 , то есть грубо говоря, один наш танк к почти четырем потерянным российским".
Иван Киричевский отметил, что не является фактом наличие большого количества техники у россиян. Был устойчивый миф, что в РФ на базах хранения находится 10 тысяч танков, ожидающих своего решающего часа, чтобы идти стальной ордой на Ла-Манш. Но практика показала, что такая вражеская техника либо поросла мхом, либо россияне дошли до снятия с консервации танков Т-62 наряду с более новыми Т-80, Т-72 и бросают все в бой без дополнительной оснастки и модернизации. Соответственно, у противника проблемы с потерями острее.
"Если возвращаться к цифрам передачи вооружения в Рамштайне, мы видим свои потери по бронетехнике, а союзники предоставляют нам в первую очередь артиллерию. Тогда давайте посмотрим , что у нас по артиллерии более неутешительная ситуация. То есть у нас с россиянами потери по артсистемам 1 к 1. Похоже, союзники выбрали логику, что в первую очередь закрыть наши потребности именно по артиллерии", - пояснил эксперт.
Также аналитик отметил по поставкам бронетехники, что она поступает, но это не звучит в контексте Рамштайна.
"Например, свежая новость от Словении, что она поставила нам 35 боевых машин пехоты и это при том, что этого не должно было теоретически произойти. И у нас сразу возникает цифра, что нам союзники вне рамок Рамштайна и ленд-лиза, уже поставили 300 бронемашин" и еще что-то готовится. Финляндия заявила о готовности передать партию своего вооружения и финны тоже не вписаны в рамштайновскую историю. Нам , к счастью, союзники готовы давать и дают вооружение, хоть небольшими порциями. их закрывать. И в первую очередь нам нужна артиллерия, чтобы выносить россиян" - подытожил Киричевски .
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