Наши потери тяжелы, но нам пока есть чем их закрывать, – военный эксперт Киричевский

Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".



"Рационализируем цифры, которые, на первый взгляд, могут вызвать ужас. Вначале кажется, что наши потери на таком же уровне, как и у россиян. Но если взять и сравнить наши заявленные потери и актуальные потери противника по бронетехнике, то на самом деле у нас соотношение по потерям танков 1 к 3,64 , то есть грубо говоря, один наш танк к почти четырем потерянным российским".



Иван Киричевский отметил, что не является фактом наличие большого количества техники у россиян. Был устойчивый миф, что в РФ на базах хранения находится 10 тысяч танков, ожидающих своего решающего часа, чтобы идти стальной ордой на Ла-Манш. Но практика показала, что такая вражеская техника либо поросла мхом, либо россияне дошли до снятия с консервации танков Т-62 наряду с более новыми Т-80, Т-72 и бросают все в бой без дополнительной оснастки и модернизации. Соответственно, у противника проблемы с потерями острее.



"Если возвращаться к цифрам передачи вооружения в Рамштайне, мы видим свои потери по бронетехнике, а союзники предоставляют нам в первую очередь артиллерию. Тогда давайте посмотрим , что у нас по артиллерии более неутешительная ситуация. То есть у нас с россиянами потери по артсистемам 1 к 1. Похоже, союзники выбрали логику, что в первую очередь закрыть наши потребности именно по артиллерии", - пояснил эксперт.



Также аналитик отметил по поставкам бронетехники, что она поступает, но это не звучит в контексте Рамштайна.



"Например, свежая новость от Словении, что она поставила нам 35 боевых машин пехоты и это при том, что этого не должно было теоретически произойти. И у нас сразу возникает цифра, что нам союзники вне рамок Рамштайна и ленд-лиза, уже поставили 300 бронемашин" и еще что-то готовится. Финляндия заявила о готовности передать партию своего вооружения и финны тоже не вписаны в рамштайновскую историю. Нам , к счастью, союзники готовы давать и дают вооружение, хоть небольшими порциями. их закрывать. И в первую очередь нам нужна артиллерия, чтобы выносить россиян" - подытожил Киричевски .

Ранее военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что обнародованием потерь украинская власть не столько давит на Запад, сколько деморализует украинцев, ведь потери ужасают

Также министр обороны США Ллойд Остин считает достоверными данные Украины о потерях ВСУ в ходе войны с Россией.

В интервью National Defence заместитель министра обороны Украины по закупкам Денис Шарапов и командующий логистикой Сухопутных войск ВСУ Владимир Карпенко рассказали , что Украина потеряла примерно 30-40% техники в результате активных боев