"Наши павшие защитники - личности": Генштаб переименовал проект "Эвакуация 200" в "На щите"
В подразделениях гражданско-военного сотрудничества, участвующих в осуществлении транспортировки тел павших защитников Украины, изменили название гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" на "На щите"
Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в фейсбуке.
Как говорится в сообщении, Украина продолжает формировать собственные военные традиции. В частности, по заданию главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного был реформирован Гуманитарный проект ВСУ "Эвакуация 200" в "На щите".
"В соответствии с задачами, которые определил главнокомандующий Вооруженными силами Украины в подразделениях гражданско-военного сотрудничества, участвующих в осуществлении транспортировки тел павших защитников Украины, осуществлено реформирование Гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" в Гуманитарный проект "На щите".
Как пишет пресс-служба, новая украинская армия – это прежде всего люди, а уже потом вооружение и стандарты.
"Это герои, которые еще вчера сеяли рожь, а сегодня жгут оккупантов, освобождая метр за метром украинскую землю. И, главное, что наши павшие защитники - личности, гордость и честь Государства, а не какой-то "Груз 200", а каждая смерть защитника Украина – трагедия для всей Украины", - пишет Генштаб.
"Руководство ВСУ и структура гражданско-военного сотрудничества всегда готовы к конструктивному диалогу с ветеранами и волонтерами", - говорится в сообщении.
- Минветеранов приглашает принять участие во Всеукраинском забеге "Чту воинов, бегу за героев Украины", который в этом году состоится не только в Украине, но и за рубежом.
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