Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины.

"Очень важно, что Верховная Рада Украины сегодня реализовала инициативу руководителя Офиса Президента Андрея Ермака о создании специальной комиссии по контролю за использованием вооружения, которое предоставляют наши партнеры. В состав комиссии вошли представители всех фракций и групп парламента".

Я хочу подчеркнуть: никакой почвы для любых претензий нашему государству на этот счет не было и нет. Наши партнеры абсолютно проинформированы о том, как мы используем предоставленное оружие. Но чтобы снять любые манипуляции российских пропагандистов и тех, кто им помогает в Украине или где-то там, заработает такой дополнительный парламентский инструмент контроля", - говорится в обращении.

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