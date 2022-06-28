Об этом супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала в интервью CNN.

"Очень трудно удержаться пять месяцев и в течение этого времени накапливать свои силы, сохранять нашу энергию. Тем более, что мы не видим конца нашим страданиям", – сказала она.

Первая леди вспомнила, как она и ее дети не виделись с Владимиром Зеленским в течение двух месяцев войны. Елена говорит, что в первые дни войны президент жил в своем кабинете, а его семье запрещалось оставаться там. С тех пор, как бои переместились дальше от Киева, семье можно собираться вместе, но ненадолго. Такой опыт Зеленская не считает уникальным, ведь война разлучила половину всех украинских семей.

"Наши отношения с мужем на паузе, как у всех украинцев. Мы, как и каждая семья, ждем воссоединения, чтобы снова быть вместе", – отметила супруга президента.

Зеленская сказала, что она пытается справиться со стрессами, "пытаясь найти радость в простых вещах, даже если они быстротечны". Она сравнила себя с фотографией в городе Бородянка, где среди разбомбленных построек виднелся только шкафчик.

"Я - как шкафчик в Бородянке. Стараюсь держаться, как тот шкаф", - сказала Зеленская.