"Наши отношения с мужем на паузе": Елена Зеленская в интервью CNN рассказала, как ее семья переживает войну
Пять месяцев войны заставили украинцев скорректировать свои ожидания. Сначала они считали конфликт "спринтом", а сейчас уже речь идет скорее о "марафоне". Следовательно, украинцы не видят конца-края своим страданиям
Об этом супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала в интервью CNN.
"Очень трудно удержаться пять месяцев и в течение этого времени накапливать свои силы, сохранять нашу энергию. Тем более, что мы не видим конца нашим страданиям", – сказала она.
Первая леди вспомнила, как она и ее дети не виделись с Владимиром Зеленским в течение двух месяцев войны. Елена говорит, что в первые дни войны президент жил в своем кабинете, а его семье запрещалось оставаться там. С тех пор, как бои переместились дальше от Киева, семье можно собираться вместе, но ненадолго. Такой опыт Зеленская не считает уникальным, ведь война разлучила половину всех украинских семей.
"Наши отношения с мужем на паузе, как у всех украинцев. Мы, как и каждая семья, ждем воссоединения, чтобы снова быть вместе", – отметила супруга президента.
Зеленская сказала, что она пытается справиться со стрессами, "пытаясь найти радость в простых вещах, даже если они быстротечны". Она сравнила себя с фотографией в городе Бородянка, где среди разбомбленных построек виднелся только шкафчик.
"Я - как шкафчик в Бородянке. Стараюсь держаться, как тот шкаф", - сказала Зеленская.
- Напомним, 18 июня в интервью британской газете The Guardian Елена Зеленская сказала , что в первые дни после полномасштабного вторжения РФ испытывала, будто она находится в параллельной реальности или бредит.
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