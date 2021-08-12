Наши новички стоят 400-500 млн евро, а мы взяли их бесплатно, - президент ПСЖ

Об этом сообщает Eurosport.fr .



По словам Аль-Хелайфи, футболисты, которых ПСЖ взял бесплатно, сейчас стоят 400-500 млн евро.



"Последний ли наш трансфер Месси? Не знаю, посмотрим. Мы сделали четыре бесплатных трансфера. Эти футболисты стоят от 400 до 500 млн евро. Как минимум. Не знаю, в курсе ли вы, но в январе один клуб предлагал Лео 600 млн евро по контракту на 4 года. Посмотрите на деньги, которые этим летом платят за футболистов в Англии. Люди говорят о финансовом фэйр-плей, но ранее ПСЖ стоил 2,5 млрд евро. Сегодня наша цена, как минимум 3 млрд", - сказал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи.



В летнее трансферное окно ПСЖ бесплатно подписал Лионеля Месси из "Барселоны", капитана "Реала" Серхио Рамоса, лидера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, а еще звезду "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.



Также парижане купили защитника "Интера" Ашрафа Хакими за 60 млн евро.