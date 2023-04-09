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"Наши новейшие герои повторяют жертвенность Христову". Эпифаний в Вербное воскресенье обратился к украинцам

9 апреля, 2023 воскресенье
12:18
Общество

Сегодня защитники Украины берут пример с Иисуса Христа

Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний сказал в своем приветственном слове в Вербное воскресенье 9 апреля 2023 года.

"Подобно тому, как Христовы современники встречали его радостными криками "Осанна!" и пальмовым ветвями, так и мы сегодня освящаем ивовые ветви и прославляем Сына Божия, добровольно идущего на крестные страдания ради человечества, которое он возлюбил", - пояснил значение праздника Эпифаний.

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Как и тогда Христос, сказал предстоятель ПЦУ, Силы обороны Украины сейчас так же проявляют жертвенность во имя других.

"Сегодня, во время полномасштабной войны, мы видим, как наши новейшие герои подражают жертвенности Христовой, сознательно идя на испытания и трудности, часто жертвуя собственной жизнью, чтобы защитить тех, кого любят. Понимание их жертвы и наша общая боль помогают нам почувствовать тяжесть ноши, этого непростого, но однозначного выбора. И, осознав эту жертву, которую ежедневно приносят за нас наши современники, мы можем хотя бы частично приблизиться к пониманию Крестной жертвы Спасителя, добровольно пришедшего на землю, чтобы служить людям, умереть за наши грехи и совершить наше спасение", - говорится в поздравлении Эпифания.

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"Итак, сегодня, в Вербное воскресенье, прославляем Господа, который даровал нам вечную жизнь, и молимся за украинских защитников, которые ныне защищают нашу жизнь земную", - подытожил митрополит.

военные силы Украины
Эпифаний
ПЦУ
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