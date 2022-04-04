"Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов", - Зеленский выступил на церемонии вручения премии Грэмми и призвал мир поддерживать Украину

Об этом сообщает CNN.



Владимир Зеленский выступил с речью, которую начал словами: "Война. Что есть более противоположным, чем музыка?"



"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли", - подчеркнул президент.



Также он подчеркнул, что война не дает нам выбирать, кто выживет, а кто "останется в вечной тишине".



"Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют раненым. В больницах", - сказал Зеленский и добавил, что Украина защищает свою свободу, которая означает: "Жить. Любить. Звучать".



Президент Украины призвал тех, кто слушает: "Говори правду о войне".



"В соцсетях, на телевидении. Поддерживайте нас любым способом. Любым. Но не молчите! И тогда наступит мир. Все наши города война разрушает. Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие. Они уже легенды. Но я мечтаю , чтобы они жили, и были свободны, свободны, как вы на сцене "Грэмми", - сказал Зеленский.



После его слов состоялось выступление под руководством певца Джона Ледженда и нескольких исполнителей, исполнивших песню "Free".

Отметим, что кинопремия "Оскар" состоялась без выступления Владимира Зеленского и упоминания о войне, но с минутой молчания и просьбой поддержать народ Украины.

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