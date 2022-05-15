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Наши мужья сделали достаточно для защиты Мариуполя, чтобы быть эвакуированными - жена командира полка "Азов"

15 мая, 2022 воскресенье
14:38
война с Россией

Жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко призвала власти сделать все возможное, чтобы эвакуировать украинских военных из Мариуполя

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Я считаю, что наши мужья сделали достаточно, начиная с 2014 года, чтобы быть эвакуированными. Все защитники Мариуполя сделали все возможное для защиты города. Они заслуживают жизни. Они не заслуживают того, чтобы быть замучеными в плену, или быть убитыми русской бомбой", – считает Прокопенко.

Прокопенко подчеркнула, что жены защитников  Мариуполя делают все возможное, чтобы украинские военные смогли эвакуироваться из города.

"Мы надеемся на коалицию цивилизованных стран, которые смогут помочь нашей власти вытащить наших военных из Мариуполя. Мы надеемся, что наша власть приложит максимальные усилия, чтобы спасти всех, кто находится на заводе "Азовсталь", - добавила Прокопенко.

  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что, по состоянию на 13 мая, Украина зарегистрировала 850 военных преступлений России. Бойченко также напомнил о других военных преступлениях россиян в Мариуполе - бомбардировке роддома, расстреле очереди людей, стоявших за водой, уничтожении продуктовых складов, городского автобусного парка и т.д.
  • Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во временно оккупированном Мариуполе почти 170 тыс. жителей страдают от голода.
  • Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (Калина) заявил, что российские войска с помощью авиации продолжают массированные бомбардировки завода "Азовсталь", где находятся многие раненые украинские защитники.
  • Депутат Ярослав Кильдишов сообщил, что Мариупольский городской совет на внеочередной сессии подготовил обращение в МИД Украины с просьбой спасти находящихся на заводе "Азовсталь" украинских защитников.

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