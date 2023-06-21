Об этом сообщила пресс-служба ООН.

"Ужасно, что вчера в Херсоне, помогая общинам, пострадавшим в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, снова погиб спасатель и еще несколько получили ранения . От имени гуманитарного сообщества выражаю соболезнования семье погибшего и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши мысли также чрезвычайных ситуаций, которые работают в сложнейших условиях для поддержки людей", - отметил и.о. гуманитарного координатора в Украине Мэтью Голлингворт.

Он подчеркнул, что обстрел спасателей является еще одним примером влияния вторжения России в Украину на людей.

В ООН напомнили, что мирные жители, включая спасателей, защищены международным гуманитарным правом.