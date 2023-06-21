"Наши мнения с работниками ГСЧС": в ООН отреагировали на убийство Россией спасателя в Херсоне и ранения его коллег
В ООН прокомментировали обстрел сотрудников ГСЧС в Херсоне, который россияне совершили 20 июня. Там напомнили, что спасатели защищены международным гуманитарным правом
Об этом сообщила пресс-служба ООН.
"Ужасно, что вчера в Херсоне, помогая общинам, пострадавшим в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, снова погиб спасатель и еще несколько получили ранения . От имени гуманитарного сообщества выражаю соболезнования семье погибшего и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши мысли также чрезвычайных ситуаций, которые работают в сложнейших условиях для поддержки людей", - отметил и.о. гуманитарного координатора в Украине Мэтью Голлингворт.
Он подчеркнул, что обстрел спасателей является еще одним примером влияния вторжения России в Украину на людей.
В ООН напомнили, что мирные жители, включая спасателей, защищены международным гуманитарным правом.
- В Херсоне продолжается ликвидация последствий подтопления, произошедшего из-за подрыва Каховской ГЭС 6 июня. 20 июня коммунальные службы и спасатели вчера откачали 290 тонн воды из 223 домов и подвалов. С начала ликвидации чрезвычайной ситуации более 156 тысяч тонн воды убрали из 795 домов. В настоящее время затопленными остаются три населенных пункта области.
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