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Наши контратаки создают хорошие предпосылки для освобождения Херсонщины, - Згурец

11 июня, 2022 суббота
13:14
война с Россией Сергей Згурец

Аналитик Defence Express Сергей Згурец считает, что по линии населенных пунктов между Николаевом и Херсоном мы имеем возможность постепенно давить на российские войска по зоне реки Ингулец и выдавливать противника с территории

Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"В Херсонской области наблюдаются интересные тенденции. Это непосредственно несколько направлений, на которых мы осуществляем контратаки на трассе между Николаевом и Херсоном, населенный пункт Благодатное, далее Снигиревка, потом Давидов Брод и Архангельское – это линия, которая нам позволяет постепенно давить на российские войска как раз по зоне реки Ингулец и выдавливать противника с территории, которую они занимают", – отметил аналитик.

Згурец отметил, что Генштаб об этом говорит довольно осторожно, но есть положительный тренд, позволяющий создать хорошие предпосылки для освобождения Херсонской области. Также высшее военное руководство понимает баланс между ситуацией на Херсонщине и действиями врага на других направлениях, которые могут представлять угрозу в зонах Попасной - Бахмута, Изюма - Святогорска и в зоне Северодонецка.

  • 9 июня, по сообщению ОК "Юг", в Херсонской области ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов

  • 10 июня The New York Times информировал , что украинские партизаны помогли ВСУ уничтожить российские базы на Херсонщине

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