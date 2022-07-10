"Наши хлопцы заслуживают самого лучшего, давайте купим им броневики НАТО", - Виктория Сюмар
Народная депутат Виктория Сюмар рассказала о подготовке партии бронемашин для Украины из Италии
Подробности политик привела у себя на фейсбуке.
"Мы сегодня осматривали комплектацию MSL Shild, радовались и смеялись. Потому что наши ребята точно не видели в БТРе парктроников, плазменных экранов и… радио. Да еще и с пультом дистанционного управления. Но они точно этого заслуживают – супер бронемашины натовского образца" , – написала Сюмар.
"Мы все здесь на заводе проверили - даже запаски колес, и что их можно купить в Украине. Комплектация - включая домкрат для поднятия капота, который весит больше тонны", - объясняет депутат.
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"Лучше заслуживают лучшего! Это о ВСУ. Давайте купим им натовские броневики, в дополнение к тем шести БТР, которые уже купил Петр Порошенко", – призвала Сюмар.
Как сообщил пятый президент Петр Порошенко, партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена в Десантно-штурмовые войска Украины.
"Это первый случай, когда новую боевую бронетехнику продают волонтерам и благотворителям", – сказал Порошенко, побывавший на предприятии в Италии и показавший эти машины.
Переговоры о получении экспортной лицензии продолжались три месяца. Фонд Порошенко уже внес 50 млн. грн аванса.
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