"Наши исторические территории": Путин написал статью о "единстве россиян и украинцев"
Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве россиян и украинцев": говорит, украинские территории нарезаны большевиками, Зеленский не достиг мира, а мифические бандеровцы хотели заживо жечь людей в Донецке, Луганске и Крыму
Статью российского президента опубликовали на сайте Кремля на русском и украинском (с ошибками).
Владимир Путин в пространной статье описал свое, то бишь "идеологическое" видение Украины.
В его подаче истории отсутствует Галицко-Волынское княжество, но акцент, как и в советской пропаганде делается на Богдана Хмельницкого и его "объединение" с Московией.
Путин считает, что российская империя в XIX веке способствовала формированию "малороссийской культурной идентичности". Николая Гоголя он делить между народами не желает, но одновременно пишет об "исторических границах 1922 года", которые необходимо было бы вернуть, не говоря о Стародубщине, Северной Слобожанщине и территории Донбасса и Приазовья вместе с Таганрогом, которые сейчас в составе РФ.
Кремлевский глава говорит, что Украина "ударила по духовному единству".
Коснулся российский президент и экономики.
По его словам, "в Киеве используют свою " политическую арифметику ", но в 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более $ 82 млрд, а сегодня буквально цепляется за $1,5 млрд российских платежей за транзит нашего газа в Европу".
"Даже широкая автономия Украинской Православной Церкви при сохранении духовного единства с Московским Патриархатом их категорически не устраивает. Этот зримый, многовековой символ нашего родства им надо любой ценой розрушить (орфография оригинала, - ред.)", - заявил в статье Владимир Путин .
В то же время он рассказывает о "проекте анти-Россия".
"Все ухищрения, связанные с проектом " анти-Россия ", нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и близких для нас людей, проживающих там, использовали против России. А тем, кто прибегнет к такой попытке, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну ", - говорится в статье.
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