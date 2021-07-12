"Наши исторические территории": Путин написал статью о "единстве россиян и украинцев"

Статью российского президента опубликовали на сайте Кремля на русском и украинском (с ошибками).



Владимир Путин в пространной статье описал свое, то бишь "идеологическое" видение Украины.



В его подаче истории отсутствует Галицко-Волынское княжество, но акцент, как и в советской пропаганде делается на Богдана Хмельницкого и его "объединение" с Московией.



Путин считает, что российская империя в XIX веке способствовала формированию "малороссийской культурной идентичности". Николая Гоголя он делить между народами не желает, но одновременно пишет об "исторических границах 1922 года", которые необходимо было бы вернуть, не говоря о Стародубщине, Северной Слобожанщине и территории Донбасса и Приазовья вместе с Таганрогом, которые сейчас в составе РФ.



Кремлевский глава говорит, что Украина "ударила по духовному единству".



Коснулся российский президент и экономики.



По его словам, "в Киеве используют свою " политическую арифметику ", но в 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более $ 82 млрд, а сегодня буквально цепляется за $1,5 млрд российских платежей за транзит нашего газа в Европу".



"Даже широкая автономия Украинской Православной Церкви при сохранении духовного единства с Московским Патриархатом их категорически не устраивает. Этот зримый, многовековой символ нашего родства им надо любой ценой розрушить (орфография оригинала, - ред.)", - заявил в статье Владимир Путин .



В то же время он рассказывает о "проекте анти-Россия".



"Все ухищрения, связанные с проектом " анти-Россия ", нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и близких для нас людей, проживающих там, использовали против России. А тем, кто прибегнет к такой попытке, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну ", - говорится в статье.