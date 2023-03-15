Казалось бы, уже так долго война, во всех концах Украины ежедневно проходят траурные церемонии и панихиды по павшим, и пора бы уже огрубеть и привыкнуть к неизбежным потерям. Но разве к такому привыкнешь?

Сначала всю страну пронзило видео с расстрелом оккупантами военнопленного, как впоследствии выяснилось, солдата Александра Мациевского из Нежина, и "Слава Украине!" из его уст еще раз напомнило всем, за что и ради чего... В то же время в Киеве прощались с четырьмя бойцами-разведчиками из батальона "Братство" Максимом Михайловым ("Непейпиво"), Юрием Горовцем ("Святоша"), Тарасом Карпьюком ( "Тарасий") и Богданом Ляговым ("Аполлон").

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А на следующий день, 7 марта, ошеломило, обожгло сердце известие, что под Бахмутом в бою погиб Дмитрий Коцюбайло, друг "Да Винчи", Герой Украины, мой командир еще с шестнадцатого года... Он был для всех нас, и молодых, и старших — героем и примером для подражания еще тогда в 2016-м под Авдеевкой, а до этого на Савур-Могиле, под Иловайском, в Песках, где, сидя сверху на броне, руководил огнем танка и где получил свое первое ранение. И я писал о нем еще тогда и в очерке "Первая штурмовая", и в повести "В степи под Авдеевкой", где он стал прототипом молодого командира. Я и сейчас могу повторить те слова, которые вложил тогда в его уста: "И он сказал. Не очень громко, но четко, и оттого каждое его слово только прибавляло в весе:

– Перед нами самый сильный, самый злейший и самый коварный враг, которого только можно себе представить... Но мы – украинцы – все равно сильнее, потому что мы защищаем свою землю, свою Родину – Украину, и это придает нам сил и рвения несоизмеримо с тем, что имеет враг... И пока сапог российского оккупанта будет топтать нашу землю на Донбассе и в Крыму, мы не сложим оружия... Ну, тогда вперед – углубляем и расширяем позиции, готовимся к новой волне войны. Маскировочные сетки и мешки для песка я вам привез...".

Перед нами самый сильный, злейший и самый коварный враг, которого только можно себе представить... Но мы – украинцы – все равно сильнее, потому что мы защищаем свою землю, свою Родину – Украину, и это придает нам сил и рвения несоизмеримо с тем, что имеет враг...

Это почти дословно из того, что на самом деле слышал. Ибо когда одно время писал "Последнего героя" о борьбе УПА, то полагался на исторические документы и рассказы свидетелей и участников тех далеких во времени событий, а здесь, так получилось, сам был свидетелем и участником. И хотя из друга "Да Винчи" (потому что обращение "друг" в нашей роте касалось как меня, рядового бойца, так и командира) обычно неразговорчивого, трудно было вытянуть какие-то слова, но когда он уже говорил, то всегда точно и метко. Равно как и стрелял почти из всех видов оружия. Например, из СПГ из четырех выстрелов по крайней мере три клал точно...

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Уверен, что о Дмитрии Коцюбайле, друге "Да Винчи", еще будут писать и писать, и именитые, и молодые, и его легендарная фигура будет вдохновлять еще не одно поколение воинов света, защитников Украины.

А когда уже было известно о Дмитрии, пришло известие, что погиб парень нашей аспирантки Юли, молодой художник Олег Дробоцкий... Что тут скажешь – день чернее черного. Он так и не дождался вожделенной победы, как и "Да Винчи", как и бойцы-разведчики из батальона "Братство", как и Александр Мациевский... Украина победит теперь уже без них, но победит благодаря им и тысячам других таких, как они, настоящих героев.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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