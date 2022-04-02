Наши действия меньше навредят России, чем самой Молдове, - Майя Санду рассказала, почему Кишинев не присоединяется к санкциям против РФ

Об этом президент Молдовы Мая Санду рассказала в интервью молдавской редакции "Радио Свобода".

"Присоединение к антироссийским санкциям может поставить под угрозу поставки газа в Молдову, не причиняя вреда России, поскольку молдавская продукция больше не может поступать на российский рынок после начала войны", - передает издание предположения Санду.

По ее словам, введение Молдовой санкций против России из-за вторжения в Украину не возможно из-за многочисленных "уязвимых мест" как с точки зрения безопасности, так и экономики.

Мая Санду также сказала, что западные партнеры с пониманием относятся к решению Молдовы не присоединяться к санкциям.

Напомним, Молдова активно принимает беженцев из Украины. По словам местных чиновников, страна приняла около 300 тысяч украинцев – это более 10% населения страны, которое составляет 2,6 млн человек, а также самый высокий процентный показатель из всех стран Европы, принимающих беженцев из Украины.

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