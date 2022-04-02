Наши действия меньше навредят России, чем самой Молдове, - Майя Санду рассказала, почему Кишинев не присоединяется к санкциям против РФ
Участие Молдовы в санкциях ставит под угрозу поставки газа из РФ, в то время как Россия их не почувствует, поскольку молдавская продукция больше не может поступать на российский рынок из-за войны в Украине
Об этом президент Молдовы Мая Санду рассказала в интервью молдавской редакции "Радио Свобода".
"Присоединение к антироссийским санкциям может поставить под угрозу поставки газа в Молдову, не причиняя вреда России, поскольку молдавская продукция больше не может поступать на российский рынок после начала войны", - передает издание предположения Санду.
По ее словам, введение Молдовой санкций против России из-за вторжения в Украину не возможно из-за многочисленных "уязвимых мест" как с точки зрения безопасности, так и экономики.
Мая Санду также сказала, что западные партнеры с пониманием относятся к решению Молдовы не присоединяться к санкциям.
- Напомним, Молдова активно принимает беженцев из Украины. По словам местных чиновников, страна приняла около 300 тысяч украинцев – это более 10% населения страны, которое составляет 2,6 млн человек, а также самый высокий процентный показатель из всех стран Европы, принимающих беженцев из Украины.
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