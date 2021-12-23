Наши дальнейшие действия будут зависеть от гарантий безопасности РФ, - Путин о возможном вторжении в Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил, что возможное вторжение в Украину будет зависеть от того, примет ли Запад требования Москвы о нерасширении НАТО на восток
Об этом Владимир Путин заявил во время своей ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки о том, может ли Россия гарантировать, что не будет нападать на Украину.
"О гарантиях. Наши действия будут зависеть не от переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", - заявил Путин.
Президент подчеркнул, что расширение НАТО на восток неприемлемо для России и Альянс должен дать Кремлю "гарантии безопасности" - "немедленно и сейчас, а не требовать их от нас".
"Нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Ни дюйма на восток сказали нам в 90-е годы, ну и что? Надули", - сказал президент РФ, добавив, что с тех пор произошло пять волн расширения НАТО.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
- Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.
- В Госдепе США заявили, что переговоры с РФ по предложениям России по безопасности могут состояться в начале 2022 года, а встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пока не будут проводить.
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