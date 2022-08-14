Нашей целью должно быть унижение России, - Ермак

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в telegram-канале .

"Оружие + санкции + изоляция и унижение = победа над "русским миром" с прицелом на многие годы. Именно этого боится РФ", - говорится в сообщении.

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Также он заявил, что визовый бан России должен быть целью Украины.

"Визовый бан для россиян = унижение", – написал он.

11 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал идеи общего запрета на въезд россиян в ЕС, например в туристических целях.

12 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила , что критическая реакция российской элиты на призывы запретить шенгенские визы для россиян показывает, что это эффективный инструмент санкций.