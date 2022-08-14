Нашей целью должно быть унижение России, - Ермак
Андрей Ермак заявил, что целью Украины должно быть унижение России, то есть визовый бан
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в telegram-канале .
"Оружие + санкции + изоляция и унижение = победа над "русским миром" с прицелом на многие годы. Именно этого боится РФ", - говорится в сообщении.
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Также он заявил, что визовый бан России должен быть целью Украины.
"Визовый бан для россиян = унижение", – написал он.
- 11 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.
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