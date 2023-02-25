Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к участникам мероприятия Федерального президента Германии, посвященного солидарности с Украиной.

"Сейчас то время, когда нашей смелостью и нашим оружием можно вернуть мир и создать исторически важный предохранитель для любых агрессий. Никто больше не решится на агрессию против другого народа, если будет знать, что свободный мир защитит этот народ. Никто больше не посягает на свободу, если будет знать, что свободный мир обладает достаточной решительностью для защиты свободы. Никто больше не повторит 24 февраля прошлого года, если будет знать, что на всей территории Украины не осталось ни одного оккупанта", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что год назад все изменилось не только для Украины, но для всего цивилизованного мира. То, к чему привык весь мир, оказалось тем, что нужно защищать.

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"Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе. Это счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей", - сказал Президент Украины.

Сейчас, по его словам, этих простых вещей лишены 1 877 украинских городов и сел. Оккупированный Мариуполь разрушен почти на 90%, разрушенные дома россияне хотят переработать в бетонную крошку для строительства дорог.

"Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы не дать России переработать на бетонную крошку Украину, наших соседей и всю Европу, до которой хочет дотянуться российский реваншизм", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что победа возможна только в единстве и поблагодарил немецкий народ за поддержку Украины с первых минут российского вторжения.