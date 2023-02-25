Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией "Нашей смелостью и оружием можем вернуть мир и создать предохранитель для любых агрессий": Зеленский обратился к участникам мероприятия Штайнмайера в поддержку Украины

"Нашей смелостью и оружием можем вернуть мир и создать предохранитель для любых агрессий": Зеленский обратился к участникам мероприятия Штайнмайера в поддержку Украины

25 февраля, 2023 суббота
16:23
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам мероприятия Штайнмайера в поддержку Украины

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к участникам мероприятия Федерального президента Германии, посвященного солидарности с Украиной.

"Сейчас то время, когда нашей смелостью и нашим оружием можно вернуть мир и создать исторически важный предохранитель для любых агрессий. Никто больше не решится на агрессию против другого народа, если будет знать, что свободный мир защитит этот народ. Никто больше не посягает на свободу, если будет знать, что свободный мир обладает достаточной решительностью для защиты свободы. Никто больше не повторит 24 февраля прошлого года, если будет знать, что на всей территории Украины не осталось ни одного оккупанта", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что год назад все изменилось не только для Украины, но для всего цивилизованного мира. То, к чему привык весь мир, оказалось тем, что нужно защищать.

Читайте также: "Сомнительно": в Германии отреагировали на "мирный план" Китая

"Мы воюем на украинской земле за то, без чего все вы, друзья, не представляете собственной жизни. Это элементарная безопасность. Это свобода и жизнь по закону. Это человеческое достоинство и право каждого человека и каждого сообщества на уважение к себе. Это счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей", - сказал Президент Украины.

Сейчас, по его словам, этих простых вещей лишены 1 877 украинских городов и сел. Оккупированный Мариуполь разрушен почти на 90%, разрушенные дома россияне хотят переработать в бетонную крошку для строительства дорог.

"Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы не дать России переработать на бетонную крошку Украину, наших соседей и всю Европу, до которой хочет дотянуться российский реваншизм", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что победа возможна только в единстве и поблагодарил немецкий народ за поддержку Украины с первых минут российского вторжения.

  • 24 февраля сообщалось, что президент Владимир Зеленский ожидал визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Украину в годовщину полномасштабного вторжения России.
Мир
ЕС
Президент Украины
Германия
Владимир Зеленский
помощь Украине
Читайте также:
Джейк Салліван
24 февраля, 2023 пятница
У Байдена отреагировали на "мирный план" Китая по войне России в Украине: могут остановиться на первом пункте
Валерій Залужний
25 февраля, 2023 суббота
"Эта огромная вооруженная масса побудила искать решение": Залужный о том, как удалось остановить армию РФ
Джейк Салліван
25 февраля, 2023 суббота
Путин может применить тактическое ядерное оружие в Украине, - Салливан
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.24
    Покупка 39.24
    Продажа 39.87
  • EUR
    Покупка 41.09
    Продажа 41.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
25 февраля
16:57
Макрон собирается в Китай
16:52
Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая присоединилась к созданию Спецтрибунала по преступлениям России
16:30
Эксклюзив
Скорее всего в Лужниках выступал двойник Путина, – Пионтковский
16:20
Обновлено
В Киеве горит склад лакокрасочных материалов
16:06
Завербовали через "Одноклассники": На Донетчине поймали вражеского информатора
16:03
OPINION
В марте правительство проведет индексацию пенсий
15:42
Сенат призвал администрацию Байдена запретить неамериканским авиакомпаниям летать в США через территорию РФ, - Reuters
15:06
Браслет c Азовстали на руке у Папы Франциска
Папа Франциск поцеловал флаг Украины и надел браслет из Азовстали
15:01
Экс-тренер "Челси" объяснил, почему Мудрику будет сложно достичь уровня Шевченко
14:56
США считают, что Пекин рассматривает возможность поставки артиллерии и беспилотников в Москву, - The Wall Street Journal
14:44
Сборная Украины по футболу получила предложение сыграть с Германией
14:43
Экс-вице-президент Европарламента подала апелляцию на запрос о снятии с нее неприкосновенности, - Politico
14:36
Чехия Украина
Глава Минобороны Чехии Чернохова посетила украинских военных на учениях
14:15
Эксклюзив
Жирная крыса Орбан сбегает с путинского корабля, - Пионтковский
14:08
"Ожидаем от ЕС санкций против "Росатома" и увеличения давления на банки": Зеленский прокомментировал 10-й санкционный пакет
14:07
Эксклюзив
Китай стремится быть не посредником между Украиной и РФ, а противостоять США, - дипломат Брайза
14:07
OPINION
Мирный план Китая. Сказать, чтобы ничего не сказать
14:01
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба назвал пункт "мирного плана" Китая, который неприемлем для Украины
13:56
В центре оккупированного Севастополя вывесили украинский флаг, - Центр нацсопротивления
13:38
Промоутер рассказал о плане Усика, на случай срыва боя с Фьюри
13:35
Двух журналистов Голоса Америки отстранили от работы из-за обвинений в российской пропаганде
13:31
Обновлено
ЕС одобрил десятый юбилейный пакет санкций против РФ
13:23
Энергокомпаниям не хватает средств на ремонт из-за значительных разрушений, - экс-министр энергетик Оржель
13:18
Медведев подвел итоги года войны РФ против Украины и пригрозил НАТО ядерным оружием
13:17
Две ракеты это мало, чтобы затопить крейсер "Москва", но сейчас он на дне, - командующий ВМС об уничтожении флагмана РФ
12:56
В Одессе задержан начальник таможенной лаборатории во время получения очередной взятки
12:42
Китай и Россия заблокировали коммюнике G20 об осуждении действий РФ в Украине, - Reuters
12:37
Из-за обстрела Херсона двое работников аварийно-спасательной службы получили ранения
12:09
OPINION
Оксана Забужко
Россия не станет демократией, пока не распадется
11:56
курс доллара
Курс валют на 25 февраля: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
11:37
Лукашенко прокомментировал информацию о планах РФ поглотить Беларусь до 2030 года
11:30
Иран заявил о создании крылатой ракеты большой дальности
11:18
В киевском метро задержан пассажир с гранатой в кармане
11:07
Самый высокий небоскреб Тайваня на годовщину вторжения РФ подсветили цветами флага Украины
11:01
Укрэнерго: в Одесской области ввели почасовые отключения света, другие регионы - без ограничений на потребление электричества
10:45
Виктория Сюмар: Минские договоренности дали Украине самое важное – время для создания ВСУ
10:40
OPINION
Николай Княжицкий
Зеленский, Китай и переговоры с Путиным
10:28
Майк Тайсон
Тайсон изменил мнение о фаворите боя Усика против Фьюри
10:28
Гайдай о ситуации в Луганской области: оккупанты не прекращают наступление ни одному из направлений
10:04
Эксклюзив
Китаю невыгодна победа России в войне, - военный эксперт Грабский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV