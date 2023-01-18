"Нашей русофобии недостаточно. С каждой новой ракетой ненависть становится еще больше", - футболист-волонтер Зозуля
Футболист и волонтер Роман Зозуля уверен, что украинский народ никогда не простит россиян, их будут ненавидеть сотни будущих поколений
Об этом Зозуля написал в своем телеграмм-канале.
"Закончилась спасательно-поисковая операция завалов в Днепре. Из-за попадания российской ракеты в многоэтажку погибли 44 человека... Вы понимаете, что 44 человека больше никогда не придут в дом, не обнимут своих близких, не скажут слова любви родным... А все потому, что какие-то уроды решили прийти на нашу землю и уничтожить наши дома. Кто-то им сказал, что мы фашисты и нацисты. И нас надо спасать. Спасать ценой жизней наших соотечественников... Нашей русофобии недостаточно. С каждой новой ракетой ненависть к этим уродам становится еще больше. Россию будем ненавидеть мы, наши дети, дети наших детей и еще сотни поколений... Они не заслуживают существования. Ни как нация, ни как люди", - написал Зозуля в своем телеграмм-канале.
- Напомним, Роман Зозуля начал заниматься волонтерством с начала российской агрессии в 2014 году.
- За свою четкую проукраинскую позицию были проблемы среди пророссийских фанатов в Испании. Но это не изменило его позиции. Напротив, сейчас он снова активно включился в помощь ВСУ.
- В апреле 2022 Роману Зозуле удалось разыскать немалую партию защитного снаряжения для Вооруженных сил Украины.
- 4 января футболист и волонтер Роман Зозуля отреагировал на скандальные шутки российского юмориста Евгения Петросяна на "голубом огоньке".
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