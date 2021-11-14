Нашествие скорпионов в Египте: есть умершие и сотни раненых
В городе Асуан на юге Египта погибли три человека после того, как из-за сильных штормов улицы и дома заполонили скорпионы
Еще около 450 человек получили ранения от укусов, сообщило министерство здравоохранения страны, информирует Еспресо.TV .
В пятницу, 12 ноября 2021 года, град и гроза в районе реки Нил были особенно сильными.
"Сильный дождь регулярно вымывает скорпионов на улице, к ним подчас добавляются еще и змеи", - объясняет Украинская служба Би-би-си.
Медицинским центрам в селах вблизи гор и пустынь предоставили дополнительные дозы противоядия, а врачи, которые делали вакцинацию от наковы, теперь вынуждены лечить укусы скорпионов.
Жителей призывают оставаться дома и избегать мест со многими деревьями.
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