Нашествие клопов во Франции: семь школ прекратили обучение
Семь школ Франции были вынуждены прекратить свою работу из-за беспокойства по поводу заражения клопами
Об этом пишет Guardian.
"Клопы были обнаружены на разных уровнях в ... я думаю, в 17 заведениях, и в это время, когда я говорю с вами, семь заведений закрыты по этой причине", – сказал министр образования Габриэль Атталь в интервью телеканалу France 5 .
Отмечается, что на этой неделе французское правительство провело ряд встреч, чтобы рассмотреть резкий рост числа сообщений о случаях заражения клопами в то время, когда Франция принимает Чемпионат мира по регби и готовится к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Ранее, в пятницу, министерство образования сообщило, что пять школ, в которых обучается 1500 учеников, были закрыты.
"У нас почти 60 000 заведений, а здесь мы говорим всего о нескольких десятках, но это правда, что случаи накапливаются. Необходима немедленная реакция, чтобы мы могли обработать учреждения в течение 24 часов", – сказал Атталь.
Он сообщил, что в сотрудничестве с министерством и региональными органами здравоохранения был подготовлен список "одобренных и признанных" компаний, "чтобы руководители школ имели контакты и могли вмешаться очень быстро".
Муниципальная библиотека в северном городе Амьен снова откроется в субботу после того, как была закрыта на несколько дней когда в общественных читальных залах были обнаружены клопы, заявила мэр города Бриджит Фур.
По ее словам, собака-ищейка не обнаружила никаких следов вредителей после того, как библиотеку обработали.
Считается, что десятая часть всех французских домохозяйств за последние несколько лет сталкивалась с проблемой клопов, что обычно требует проведения дезинсекции стоимостью несколько сотен евро, которую часто приходится повторять. В последние дни появились многочисленные новые сообщения о местах, где заметили клопов – от поездов до школ и кресел кинотеатра.
- В то же время 3 октября министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал не раздувать панику из-за клопов, периодически обнаруживаемых в общественном транспорте.
- А позже стало известно, что министерство транспорта Франции будет использовать служебных собак для проверки поездов на железной дороге и в метро на наличие клопов на фоне ажиотажа из-за их стремительного распространения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное