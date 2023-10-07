Нашествие клопов во Франции: семь школ прекратили обучение

Об этом пишет Guardian.

"Клопы были обнаружены на разных уровнях в ... я думаю, в 17 заведениях, и в это время, когда я говорю с вами, семь заведений закрыты по этой причине", – сказал министр образования Габриэль Атталь в интервью телеканалу France 5 .

Отмечается, что на этой неделе французское правительство провело ряд встреч, чтобы рассмотреть резкий рост числа сообщений о случаях заражения клопами в то время, когда Франция принимает Чемпионат мира по регби и готовится к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Ранее, в пятницу, министерство образования сообщило, что пять школ, в которых обучается 1500 учеников, были закрыты.

"У нас почти 60 000 заведений, а здесь мы говорим всего о нескольких десятках, но это правда, что случаи накапливаются. Необходима немедленная реакция, чтобы мы могли обработать учреждения в течение 24 часов", – сказал Атталь.

Он сообщил, что в сотрудничестве с министерством и региональными органами здравоохранения был подготовлен список "одобренных и признанных" компаний, "чтобы руководители школ имели контакты и могли вмешаться очень быстро".

Муниципальная библиотека в северном городе Амьен снова откроется в субботу после того, как была закрыта на несколько дней когда в общественных читальных залах были обнаружены клопы, заявила мэр города Бриджит Фур.

По ее словам, собака-ищейка не обнаружила никаких следов вредителей после того, как библиотеку обработали.

Считается, что десятая часть всех французских домохозяйств за последние несколько лет сталкивалась с проблемой клопов, что обычно требует проведения дезинсекции стоимостью несколько сотен евро, которую часто приходится повторять. В последние дни появились многочисленные новые сообщения о местах, где заметили клопов – от поездов до школ и кресел кинотеатра.