"Нашествие. Киевский выстрел": в Киеве откроют выставку об обороне города от россиян
С 30 мая в Киеве будет работать выставка "Нашествие. Киевский выстрел" об обороне столицы от россиян
Об этом сообщил Минкульт в телеграме .
В День Киева Национальный музей истории Украины откроет выставку о героической обороне столицы. (...) Героической обороне столицы Украины, давним гербом которой был лук или куша (арбалет), посвящена выставка по материалам, собранным сотрудниками музея в Киевской области, в основном в Приирпенье", – отметили в министерстве.
На выставке можно будет увидеть снаряжение, вещи, продукты оккупантов, российские методички по ведению пропаганды среди жителей оккупированных регионов, остатки боеприпасов, уничтоженные или украденные вещи, фотографии, сделанные сотрудниками музея в разрушенных и разграбленных городах, селах.
Выставка будет доступна ежедневно с 10:00 до 17:00 на первом этаже музея, по адресу ул. Владимирская, 2. Подробнее можно узнать по номеру (044) 278-48-64.
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