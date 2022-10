Премьера песни состоялась на YouTube-канале Kalush Orchestra .

Победители "Евровидения-2022" - украинская группа Kalush Orchestra вместе с рок-группой The Rasmus выпустили новую версию популярной песни "In The Shadows" финской группы, которая в обновленной версии получила название "In The Shadows Of Ukraine".

The Rasmus, также выступавшие на песенном конкурсе "Евровидение" в этом году, встретились с украинцами именно там.

"Наша миссия, чтобы больше людей узнали об этой войне и мужестве украинского народа. Поэтому мы решили снять видео на эту песню, чтобы люди могли услышать и увидеть все, что мы хотим донести миру этой новой работой", - отмечают музыканты в Instagram.

Примечательно, что в мелодичной хоровой части песни финские музыканты подпевают Kalush Orchestra на украинском языке.

"Соединив легендарную рок-песню с неповторимым звучанием украинского фолька, мы создали "In The Shadows Of Ukraine". Слова песни: "Они говорят, что я должен научиться убивать, чтобы чувствовать себя в безопасности, но я лучше убью себя, чем стану их рабом", - отражают чувства украинцев во время длительной войны в их стране", - говорится в описании песни.

Лидер группы The Rasmus Лаури Йоханнес делится , что сразу оценил творчество и манеру исполнения украинской группы.

"Нам сразу понравилось оригинальное звучание Kalush Orchestra, оригинальное звучание украинского фолка, пение, свирель, рэп, вдохновляло то, что эта песня может звучать именно так! Мы рады, что эта песня получает новое рождение таким образом, а лирика кажется современной тому, что происходит в Украине и мире", - добавил фронтмен рок-группы The Rasmus.

Над новым звучанием In The Shadows Of Ukraine работали саундпродюсер Антон Чилиби и Иван Клименко, а над видео — режиссер Леонид Колосовский.

Дизайнер одежды из Львова Роксоляна Шимчук и участник боевых действий Владимир Штурм присоединились к созданию клипа для новой совместной песни группы "Калуш" и "The Rasmus"

