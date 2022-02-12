Наше государство имеет сильную дипломатическую позицию, а ВСУ готовы давать отпор агрессору, - МИД Украины

Об этом говорится в заявлении МИД Украины .

В частности, в МИД отметили, что с самого начала эскалации со стороны Российской Федерации украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения в отношении нашего государства не воплотились в жизнь.

"Комплексный пакет сдерживания России, предложенный Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставления. помощи", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность действий и сеющих панику.

"Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины. Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию, которая позволяет предпринимать своевременные действия", – заверили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что продолжают работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержания России в русле дипломатического диалога.

Напомним, 12 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Германии Анналеной Бербок и с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

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