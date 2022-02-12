Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Наше государство имеет сильную дипломатическую позицию, а ВСУ готовы давать отпор агрессору, - МИД Украины

Наше государство имеет сильную дипломатическую позицию, а ВСУ готовы давать отпор агрессору, - МИД Украины

12 февраля, 2022 суббота
11:26
война с Россией Министерство иностранных дел Украины

В Министерстве иностранных дел заверили, что Украина имеет сильную позицию на международной арене и готова к разным сценариям со стороны России

Об этом говорится в заявлении МИД Украины .

В частности, в МИД отметили, что с самого начала эскалации со стороны Российской Федерации украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения в отношении нашего государства не воплотились в жизнь.

"Комплексный пакет сдерживания России, предложенный Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставления. помощи", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность действий и сеющих панику.

"Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины. Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию, которая позволяет предпринимать своевременные действия", – заверили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что продолжают работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержания России в русле дипломатического диалога.

  • Напомним, 12 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Германии Анналеной Бербок и с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

санкции
русская агрессия
Читайте также:
Владислав Гераскевич
10 февраля, 2022 четверг
Олимпиада-2022: Украинец Гераскевич, от которого ждали "прорыва" в скелетоне, стартовал на Играх в Пекине
Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2022
10 февраля, 2022 четверг
Не Олимпиада, а страшный сон: Олимпийский чемпион Абраменко отреагировал на недопуск Украины к соревнованиям во фристайле
11 февраля, 2022 пятница
Для оправдания агрессии против Украины РФ планирует взорвать Керченский мост, - InformNapalm
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.89
    Покупка 27.89
    Продажа 28.19
  • EUR
    Покупка 31.72
    Продажа 32.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
12 февраля
13:27
Президент Туркменистана Бердымухамедов объявил, что уходит в отставку
13:07
Посол Великобритании Симмонс заявила, что остается в Украине
12:44
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в восьмой день Игр в Пекине
12:31
посольство США
Госдеп США приказал уехать из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности
12:15
Олимпиада-2022: Братья Бё вместе оказались на пьедестале в спринте, украинцы финишировали в топ-15
11:49
В Киеве в результате взрыва в доме в частном секторе погиб мужчина
10:47
Александр Лукашенко
В США предупредили Лукашенко об ответственности за помощь РФ в агрессии против Украины
10:22
Абсолютный чемпион мира отверг предложение о бое от конкурента Ломаченко
10:01
Китай не сможет компенсировать России потери от санкций, - Салливан
09:39
Российские дипломаты начали покидать Украину, - росСМИ
09:38
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
09:25
Бывший посол Гербст: "Не спрашивайте, что Путин может нам сделать, спросите, что мы можем сделать Путину"
09:18
биржа
Котировки акций на Уолл-стрит резко упали из-за угрозы российского вторжения в Украину
08:50
посольство США
США решили эвакуировать сотрудников посольства в Украине, - AP
08:25
В Украине за сутки зафиксировано 38 212 новых случаев коронавируса
08:13
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты восьмого дня Игр в Пекине. ФОТО
07:49
SWIFT
Отключение от SWIFT убрали из пакета санкций против России по требованию стран ЕС, - Reuters
07:21
ООС
Сутки на фронте: российские окупанты ранили украинского военного
07:07
Дмитрий Кулеба
Готовы к решительным действиям: Кулеба рассказал о результатах переговоров с Блинкеном, Бербок и Боррелем
00:10
Вызовы цифровых технологий: от Украины как родины онлайн-революций до "киберНАТО". Конференция в Гарварде
2022, пятница
11 февраля
23:15
путин
Угроза РФ Украине: Путин проведет переговоры с Байденом и Макроном 12 февраля
22:53
Владислав Трубицын
ВАКС арестовал разоблаченного на взяточничестве "слугу" Трубицына на два месяца с возможностью внести залог в 14,886 млн грн
22:52
Глава делегации ЕС в Украине Маасикас срочно покинул Киев
22:37
США отправят в Польшу еще 3 тыс. военных, чтобы успокоить союзников по НАТО, - Reuters
22:31
Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии
22:19
Зеленский подписал закон о меценатской деятельности в спорте
Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"
21:54
Эксклюзив
Мы готовы сражаться, но нужно, чтобы НАТО закрыло небо и дежурило в море, – нардеп Костенко
21:51
Эксклюзив
ʻМинцифры планирует в 2022 году покрыть фиксированным интернетом 98% населенных пунктов и начинает сбор заявок от сел
21:45
Алексей Данилов
Мы не будем возвращать оккупированные территории силовым путем, - Данилов
21:04
Байден
Байден срочно обсудил угрозу России с лидерами Канады, Британии, Франции, Германии, Польши, Италии, Столтенбергом и представителями ЕС
20:45
Инфографика
Олимпиада-2022: за кого украинцам болеть 12 февраля
20:41
Алексей Данилов
Подрыв Крымского моста, Чернобыльской АЭС, вхождение подразделений – рассматриваем любые вопросы, - Данилов
20:37
Виталий Кличко
Топливо, электричество, связь, бомбоубежища: Кличко рассказал, как инфраструктуру Киева готовят к режиму чрезвычайной ситуации
20:27
Эксклюзив
Андрей Юсов
"Работа не завершена": аналитик Юсов заявил, что кроме канала НАШ нужно также противодействовать пропаганде в Telegram, Youtube и Facebook
20:03
Инфографика
Олимпиада-2022: Расписание восьмого дня зимних Игр в Пекине
20:03
гривна
Минцифры разработало дорожную карту для запуска е-гривны: Федоров рассказал о преимуществах
19:50
Алексей Данилов
"Никто никуда не двигается": Данилов заявил об отсутствии оснований вывозить документы госучреждений на фоне угрозы РФ
19:31
Эксклюзив
Олег Дунда
Минские соглашения должны использовать только для возвращения пленных и чтобы не было огня, - нардеп Дунда
19:29
СНБО на пять лет ввел санкции против строительной компании и транслирующей российские каналы фирмы
19:16
Телеканал "НАШ"
СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV