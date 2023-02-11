А вы вообще осознаете, дорогие мои, что мы переживаем самый большой и мощный сдвиг украинства за всю его историю и что все мы, собственно говоря, являемся его участниками и непосредственными виновниками?

Такие вот постгеноцидные, типа, и всячески отвержены несколькосотлетней историей, с Голодомором, Холокостом, сталинизмом, гитлеровской оккупацией и брежневской русификацией в анамнезе. Нам хватило 22 года относительной свободы, чтобы сформировать общественный хребет и сформулировать национальную идею. Теперь ее знает каждый и она единственная для всех нас, независимо от персональной идентичности, языка или религии: "Прочь от Москвы!".

Все, кто с нами, понимает и разделяет ее. Кто не разделяет – не с нами. И тех, кто с нами очень много. И качество тех, кто с нами, гораздо выше, чем у тех, кто не с нами. С нами происходит цивилизационное изменение и переход

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Все, кто с нами, понимает и разделяет ее. Кто не разделяет – не с нами. И тех, кто с нами очень много. И качество тех, кто с нами, гораздо выше, чем у тех, кто не с нами. С нами происходит цивилизационное изменение и переход.

Эту национальную идею даже никто часто не повторяет и слишком над ней не медитирует. Она – наш воздух и наша ежедневная практика. Она слишком для всех очевидна и слишком выстрадана и оплачена кровью наших лучших людей, которые девять последних лет ежедневно погибают на войне с Россией.

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Теперь наше дело стало делом принципа для Запада. Только потому, что стало делом принципа для нас

Но мы пробились. Хоть нас снова – какой сюрприз! – убивают только за то, что мы – украинцы. И нам хватило 22 года жизни в стране, где украинцев впервые не убивали и не притесняли за то, что они украинцы. А кому не хватило бы и сотни. Нет, нам не сильно помогали и почти никак не помогали в собственном государстве, но нас стало достаточно много, чтобы мы могли удержаться в 2013-14 и выстоять в 2022 году, заразив антиколониальными и национально-освободительными идеями целую страну.

А теперь наше дело стало делом принципа для Запада. Только потому, что стало делом принципа для нас.

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Об авторе. Андрей Бондарь, писатель.

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