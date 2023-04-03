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OPINION

Наше будущее как победителя — размытое и нечеткое

Владимир Гевко
3 апреля, 2023 понедельник
18:01
Мнение

Парадоксально, но победа в войне вовсе не означает, что победители будут жить хорошо, а побежденные плохо

Опыт Второй мировой показывает, что для победителей завершения войны означало наконец-то прекратить тратить огромные средства на ее проведение и начать восстановление и экономическое развитие. Зато побежденные страны, до которых война дошла в последнюю очередь, — лишились своих диктаторов, которые их завели в эту мясорубку, и получили шанс на нормальную жизнь.

Тони Джадт, английский историк, описывал в своих воспоминаниях довольно непростое послевоенное детство в Англии, а Станислав Лем каждый раз, как приезжал в командировку из Польши в ГДР или ФРГ, возмущался в блестящих ваннах дорогих отелей, точно ли они проиграли войну. Об уровне жизни величайшего "победителя" нацизма — СССР знаете сами.

И кроме Германии, ни одна из стран Оси не была особо наказана за агрессию и союзничество с Гитлером. Италия, Болгария, Венгрия или Хорватия. И Япония. Особенно Япония.

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Кроме Германии, ни одна из стран Оси не была особо наказана за агрессию и союзничество с Гитлером. Италия, Болгария, Венгрия или Хорватия. И Япония. Особенно Япония

Япония поразительная страна во всех смыслах. Да, у них был свой Токийский трибунал вроде Нюрнбергского и свое внешнее послевоенное управление США, но оно было исцеляющим. Япония была единственной страной, пережившей ядерные бомбардировки — реально страшное и нокаутирующее испытание. Кстати, только в Хиросиме в день взрыва погибли около ста тысяч человек — гипотетически столько же, сколько за год украинцев от всего российского оружия. И потом еще 200 тысяч от ран и облучения. И это были ядерные бомбы первого поколения, гораздо слабее, чем сейчас. Умные люди не зря опасаются ядерной войны, на то они и разумны.

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И эта страна без каких-либо экономических союзов и с довольно сложным географическим ландшафтом сумела построить одну из лучших экономик мира, не сильно хуже немецкой. И если Германия и до мировых войн была достаточно крепкой страной, то Япония была отсталой, почти феодальной и аграрной. А стала технологичным и финансовым титаном.

Вполне реально, что и для россиян проигрыш в войне станет вполне шансом для изменения страны, потому что весь мир будет заинтересован в ее демократизации. И отстранение от власти Путина, очевидно портящего жизнь россиянам и толкающего их портить жизнь другим странам. А демократизация страны с большими ресурсами означает рост уровня жизни. И еще лет через 20 или 30 наши работники снова будут ездить на заработки в крупные российские города.

Вполне реально, что и для россиян проигрыш в войне станет вполне шансом для изменения страны, потому что весь мир будет заинтересован в ее демократизации.

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Наше же будущее как победителя — размытое и нечеткое, потому что вся война шла на нашей территории и 80% суммарного ущерба от этой войны понесем мы. Да, надеемся на разные программы поддержки, но экономику они нам не разовьют, это так, сугубо для поддержки штанов. Ну, и инвестиционная привлекательность пока больше розовая мечта, чем четкий план. Поскольку на какую экономическую выгоду в коммерческом плане можно надеяться в послевоенной стране с низкой покупательной способностью, кроме как сидеть на потоках восстановления.

Возможно, нас просто примут в ЕС и НАТО в качестве компенсации за то, что мы пережили. Было бы клево.

Вполне реально, что мы вернемся к образцу довоенной Украины и тех стандартов жизни, но как в еврейской притче о козе, курах и тесной квартире — это может оказаться совсем неплохим поворотом. И мы неожиданно откроем для себя, что имели довольно нормальную по общечеловеческим меркам жизнь.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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